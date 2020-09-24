Игристое вино, или, как его еще называют – "самый праздничный" из напитков, и сам недавно "праздновал" свой праздник. По преданию, именно 4 августа давнего 1668 года французский монах Пьер Периньон, который заведовал погребом и занимался виноделием, представил в аббатстве Овиллер необычный игристый напиток.

Конечно же, это легенда, потому что факты - вещь упрямая, и производить игристые вина даже в Шампани начали значительно раньше, а сам Периньон всего лишь улучшил этот процесс, но, согласитесь, легенда красивая!

С тех пор, вот уже более трех с половиной столетий, мир знает это вино его как шампанское. Традиционно, родиной шампанского считают французскую провинцию Шампань. Долгое время бытовало мнение, что только там можно попробовать аутентичное игристое. Но на самом деле это уже давно не так. Качественное игристое производят во многих странах мира, в том числе – в Украине. В Доме игристых вин SHABO, этот аристократический напиток изготавливают по классическому французскому стандарту.

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Дом игристых вин SHABO был введен в производство в 2013 году. Это – оборудование новейшего поколения. Постоянный температурный режим для хранения вина, для производства – это вопрос номер один, – рассказал гид Центра культуры вина SHABO Вадим Ковпак.

Игристые вина SHABO изготавливают по двум технологиям:

Первая – метод шампанизации, или классический

Вино разливают в бутылки и размещают в погребах. Игристое вино проходит выдержку в бутылках от полутора до более пяти лет – происходит естественный процесс брожения. Проще говоря, в вине образуется характерный аромат и вкус и появляются пузырьки: так рождается любимый многими игристый напиток.

Вина SHABO завоевали множество наград на престижных конкурсах / Фото SHABO

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Второй метод – Шарма, или акратофорный

Эта технология также предусматривает естественное брожение, но не в бутылках как в первом случае, а в специальных объемных резервуарах – акратофорах.

Акратофоры в Доме игристых вин SHABO / Фото Shabo

Акратофоры – от греческого "акротофорус", – сосуд для чистого вина. Акратофоры вмещают от 20 до 50 тысяч бутылок игристого вина объемом 0,75 л. Период приготовления такого вина 4-6 месяцев. Его девиз: чрезвычайная легкость и естественная свежесть, – добавил гид Вадим Ковпак.

SHABO производит игристые вина по двум технологиям​ / Фото shabo.ua

Чтобы вдоволь насладиться ароматом и вкусом игристого вина, важно правильно его употреблять. Напиток следует подавать охлажденным в узком высоком бокале на длинной ножке. Именно за нее нужно держать бокал, чтобы вино не нагревалось. Считают, что чем меньше пузырьки, тем более качественное вино.