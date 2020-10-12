Солнечные лучи способны испортить любое вино всего за несколько часов.

Как этого избежать и в бутылках какого цвета безопасно держать вино на солнце, рассказывает winefolly.

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Если вы не хотите, чтобы вместо фруктовых и цветочных ароматов у вас в бутылке появились ароматы вареной капусты, влажного картона и мокрой собаки, убедитесь, что вино и солнечный свет находятся далеко друг от друга, – говорится в статье популярного винного ресурса.

Что происходит с вином на солнце

Свет воздействует на вино, когда ультрафиолетовые лучи достигают бутылки. Это приводит в действие содержащиеся в вине рибофлавин (витамин B2) и пантотеновую кислоту (витамин B5). Активные молекулы вступают в реакцию с аминокислотами, которые также присутствуют в вине. В результате образуются серосодержащие соединения, которые придают вину неприятный запах.

Обращайте внимание на расположение винного отдела в магазинах / Фото winefolly

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Защищает ли стекло от солнечных лучей

Многое зависит от типа стекла: бутылки янтарного цвета, которые виноделы используют крайне редко, почти полностью защищают вино от попадания УФ-лучей, в прозрачных бутылках вино портится после 3-х часов нахождения на солнце; в зеленых – после 18 часов.

Выбирая вино в магазине, обращайте внимание на его размещение: вино не должно находиться на солнце или у окна.

Как избежать порчи вина

Одним из вариантов, как уже говорилось выше, является цвет тары – янтарное стекло практически полностью защищает вино от УФ-лучей, зеленое – значительно, а вот вина в прозрачных бутылках лучше избегать, если оно находилось на солнце.

Светодиодные лампы – безопасны для вина в любых бутылках / Фото winefolly

Второй способ – светодиодные лампы. Флуоресцентное освещение также вредно для вина, а светодиодные лампы – напротив, отличное решение для его хранения, так как они не излучают УФ-лучи, а значит, не могут нанести вред вину.