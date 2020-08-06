Выбор вина в магазине или ресторане – задача нелегкая и требует определенных знаний и внимательности.

Однако, чтобы выбрать хорошее и вкусное вино, необязательно быть экспертом, достаточно обратить внимание на 5 нюансов, пишет винный критик Эрик Азимов для The New York Times.

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1. Повод

Предназначение бутылки – решающий момент в ее выборе. Здесь нужно понимать, алкоголь приобретается для того, чтобы дополнить какую-то еду или просто пить с друзьями. Именно характер события диктует, какое вино подойдет. Потребители ошибочно считают, что все вина оцениваются по универсальной шкале качества, однако для каждого случая эта шкала разная. Лучшее вино для одного мероприятия может сильно отличаться от идеального вина для другого.

Вино должно выбираться с учетом эмоций, которые вызывает событие. Для встречи друзей необязательно брать памятную бутылку выдержанного вина, как, к примеру, для годовщины свадьбы. Как правило, потребитель знает, хочет ли он чего-то веселого и удивительного или же более глубокого. Винные эксперты умеют переводить эмоции на вина, а выражение этих эмоций – первый шаг для приобретения подходящей бутылки.

Вино выбирается в зависимости от мероприятия / Фото foodiesfeed

2. Цена

Один из основных факторов, влияющих на выбор, – сколько готов потратить покупатель. Важно понимать, что нет прямой связи между стоимостью бутылки и качеством вина. Высокая цена позволяет приобрести более статусное и редкое вино.

В хороших ресторанах вино может стоит в 2 раза дороже и включать наценку за обслуживание, хранение, посуду, и прибыль, конечно же. Если ужин посвящен особому случаю, траты на алкоголь тоже возрастут. Более того, бутылка вина может обойтись даже дороже, чем трапеза. Поэтому важно планировать и выбирать разумный бюджет.

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3. Предпочтения

Самый сложный вопрос для покупателя, ответ на который приходит с опытом. Здесь лучше называть общие характеристики: "Я люблю насыщенные красные фрукты". Термин "красные фрукты" четко дает понять, что требуется потребителю. Чтобы в дальнейшем ориентироваться было проще, делайте фото этикеток вина, которое понравилось, и даже того, которое совсем не пришлось по вкусу.

4. Еда

Вино не всегда употребляют в паре с едой, но они могут прекрасно дополнять друг друга. Поэтому, планируя обед, ужин и даже завтрак, если это, к примеру, завтрак с игристым, необходимо выбирать вина, которые подойдут к вашему столу.

В ресторане – все сложнее. Группа людей может заказать разные блюда, что затруднит выбор вина для всей компании. Поэтому рекомендуется обратиться к сомелье. Он сможет подобрать вино с учетом выбранной еды, вкуса, события и бюджета.

В ресторане для выбора вина лучше посоветоваться с сомелье / Фото allwine.ge

5. Помощь профессионала

Определившись с целью, бюджетом, предпочтениями и едой, стоит обратиться за помощью в выборе вин. В хорошем супермаркете или ресторане всегда найдется эксперт (кавист или сомелье), который с радостью подберет вино покупателю, ожидая его возвращения. Поиск лучшего магазина с внимательным пресоналом и широким ассортиментом имеет важное значение. Если сотрудники не разбираются в вине – идите в другой.

В ресторанах просто обращаетесь к сомелье, как уже говорилось выше. Чтобы определиться с подбором идеальной бутылки, может понадобиться некоторое время и дегустация, однако после этого вы точно будете знать "свое" вино.