Новый магазин в Китае: SHABO продолжает развивать рынок экспорта
240 м2 прилавков с продукцией, винным хранилищем и залами для дегустаций – в Китае открылся самый крупный магазин SHABO.
В течение двух дней здесь звучала живая музыка, проводил дегустации профессиональный сомелье, работал коктейльный бар, были конкурсы, подарки и вечерний салют. Это третий магазин с продукцией, представленной ТМ Master Tardan, предыдущие два открыты в Гуанчжоу и в г. Сиань.
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Это третий магазин SHABO в Китае / Фото shabo.ua
Свою продукцию компания SHABO экспортирует в Китай с 2013 года. А первый фирменный магазин был открыт здесь два года назад.
Для нас это стало значимым событием и подтверждением того, что наш продукт ценят и на него есть настолько большой спрос. Поэтому мы открываем уже третий магазин за три года и планируем двигаться в таком же активном темпе. Думаю, к 2021 году фирменный магазин SHABO откроет свои двери и для жителей Шанхая, – Станислав Кобилецкий, директор по экспорту компании SHABO.
В магазине представлен широкий ассортимент вин SHABO / Фото shabo.ua
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Новый магазин впечатляет своей площадью / Фото shabo.ua
- Есть в лондонском Hedonism Wines
- Представленные в винных картах ресторанов Мишлен
- Получили более 500 наград на конкурсах, среди которых Decanter Wine Awards, Mundus Vini, New York IWC
- Представляют Украину в Музее вин в Бордо, в котором выставляют только по одному из вин от каждого государства.
Продукция SHABO представлена в 18 странах мира / Фото shabo.ua