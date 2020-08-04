240 м2 прилавков с продукцией, винным хранилищем и залами для дегустаций – в Китае открылся самый крупный магазин SHABO.

В течение двух дней здесь звучала живая музыка, проводил дегустации профессиональный сомелье, работал коктейльный бар, были конкурсы, подарки и вечерний салют. Это третий магазин с продукцией, представленной ТМ Master Tardan, предыдущие два открыты в Гуанчжоу и в г. Сиань.

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Это третий магазин SHABO в Китае / Фото shabo.ua

Свою продукцию компания SHABO экспортирует в Китай с 2013 года. А первый фирменный магазин был открыт здесь два года назад.

Для нас это стало значимым событием и подтверждением того, что наш продукт ценят и на него есть настолько большой спрос. Поэтому мы открываем уже третий магазин за три года и планируем двигаться в таком же активном темпе. Думаю, к 2021 году фирменный магазин SHABO откроет свои двери и для жителей Шанхая, – Станислав Кобилецкий, директор по экспорту компании SHABO.

В магазине представлен широкий ассортимент вин SHABO / Фото shabo.ua

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Новый магазин впечатляет своей площадью / Фото shabo.ua

Продукция SHABO экспортируется в 18 стран мира: Европу, США, Канаду, Азию и др. На сегодняшний день, созданные из собственного винограда шабского терруара, вина SHABO:

Есть в лондонском Hedonism Wines

Представленные в винных картах ресторанов Мишлен

Получили более 500 наград на конкурсах, среди которых Decanter Wine Awards, Mundus Vini, New York IWC

на конкурсах, среди которых Decanter Wine Awards, Mundus Vini, New York IWC Представляют Украину в Музее вин в Бордо, в котором выставляют только по одному из вин от каждого государства.

Продукция SHABO представлена в 18 странах мира / Фото shabo.ua