"На, получай! Сомелье в зеленых штанах без конца повторяет, что никаких порошковых вин не существует. А теперь рассказывает про осадок! Это как?", – подумаете вы.

Нет, наличие в вине осадка не имеет никакого отношения к мифу о порошковых винах (которые на самом деле не существуют). Осадок на дне бутылки, который еще называют "винным камнем" является результатом природных процессов, происходящих в вине.

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А именно:

Виноградный сок в своем составе имеет две главные кислоты – винную и яблочную. Эта яблочная через определенные трансформации может превратиться в более мягкую кислоту, молочную. А вот с винной кислотой все не так просто. Потому что создается она из кислых и нормальных солей. И эти соли имеют различную растворимость – одни растворяются в вине полностью, а другие...

Со временем выпадают в качестве осадка на дно бутылки! И выпадают они не одни, а собирают целую веселую компанию, приглашают соединения калия и фенольные соединения – танины и вещества, окрашивающие вино.

Процесс выпада осадка очень медленный и длится годами, поэтому в молодых винах осадка почти никогда не бывает. Кристаллические отложения желтого, красного или розового цвета чаще можно встретить в старых, почтенных винах, это естественное следствие развития вина в бутылке.

За одним исключением, о котором будет дальше.

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Вреден винный камень и как от него избавиться?

"Винный камень" безопасен для здоровья человека, но его не всегда приятно чувствовать на зубах. Именно поэтому сомелье в ресторане отделяет его, переливая вино в декантер против света (свечи иногда). Когда замечает осадок – останавливает переливание. Эту же процедуру легко повторить дома, перелив вино в графин против света и остановиться, когда осадок достигнет "плеч" бутылки.

Избавиться от осадка возможно с помощью переливания / Фото altavina

А теперь об исключениях!

Осадок в молодом вине (2-3 года) чаще всего свидетельствует о том, что бутылка была переохлаждена или даже вино перемерзло. Дело в том, что молодое вино насыщено калиевыми солями винной кислоты, которые почти не растворяются под воздействием спирта. Но если вино сильно охладить, то они кристаллизуются на дне бутылки. Это грозит потерей кислотности для вина.

Поэтому, как видите, осадок в вине – явление абсолютно естественное. Однако "Сомелье в зеленых штанах" все же желает вам встречать вина только с правильным старым осадком!