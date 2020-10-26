Некоторые эксперты считают, что шоколад – не очень удачная пара к вину. Сомелье в зеленых штанах может с этим поспорить, потому что сочетание шоколада с некоторыми винами может быть невероятно интересным и комплиментарным. Но это еще не все!

Аромат шоколада можно почувствовать в вине даже без такого сочетания, рассказывает Сомелье в зеленых штанах. Мы с вами уже говорили о том, что во время выдержки в дубе в винах развиваются новые, интересные, иногда даже неожиданные ароматы, которые принадлежат к категории третичных, то есть ароматов выдержки.

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Почему вино развивается в дубе

Благодаря микрощелям в бочке в вино попадают молекулы кислорода – немного, но достаточно, чтобы повлиять на его аромат и вкус. Также вино взаимодействует с молекулами дерева, а именно дуба, из которого сделана бочка, что добавляет ему новых ароматических компонентов.

Одним из таких компонентов и есть аромат шоколада! Его достаточно часто можно встретить в полнотелых красных винах из винограда, который был выращен в теплом, даже знойном климате, например, в Мерло с Юга Франции, в итальянском Монтепульчано д'Абруццо, или, например, в спелом Ширазе из австралийской долины Баросса.

Аромат шоколада может быть разным: молочный шоколад, темный шоколад и даже какао-порошок. Последний, кстати, ассоциируется со спелыми, округлыми танинами, потому считается, что он влияет не только на восприятие ароматики, но и на текстуру вина.

Аромат шоколада часто встречается в красных винах/ Фото Сомелье в зелених штанах

Если красное вино выдерживалось в бочке, которая была хорошо обожжена на открытом огне, вы обязательно почувствуете в нем аромат и даже легкий привкус темного шоколада. Возможно, именно поэтому иногда сочетание терпкого черного шоколада с выдержанным в бочке сухим красным может быть удачным - подобное притягивает подобное!

Но внимание, как вы не станете сочетать хорошо прожаренный стейк с легким сладким мускатом, так, пожалуйста, никогда не пейте игристые брюты с шоколадом.