Из-за ошибки персонала в известном Нью-Йоркском ресторане Balthazar молодой паре подали самое дорогое вино этого заведения Chateau Mouton Rothschild 1989 за 2000 долларов, а компании бизнесменов достался самый дешевый Пино Нуар за 18 долларов. Заметил ли кто-то разницу?

Эту забавную историю рассказал сам владелец ресторана Кейт Макнелли на своей странице в Инстаграме.

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В один вечер ресторан посетили четверо бизнесменов, которые сразу обратили внимание на самую дорогую позицию в меню - красное Chateau Mouton Rothschild 1989, которое стоило 2000 долларов за бутылку. В то же время за соседним столиком сидела обычная молодая пара, которая решила не шиковать, а удовлетвориться недорогим Пино Нуар всего за 18 долларов. Обе компании пожелали, чтобы вино подали им в декантерах - так два абсолютно разных вина оказались в одинаковых емкостях.

Кейт Макнелли рассказал, что, когда сомелье подали вино за столики, один из бизнесменов попробовал Пино Нуар и, не замечая подмены, с восторгом отметил его "чистоту". В свою очередь молодые люди, даже не подозревая о том, какое сокровище налито в их бокалы, , смеялись и делали вид, будто пробуют дорогое вино и даже "пародировали манеры", с которыми обычно пьют такие вина.



Как только менеджер через 5 минут с ужасом понял, что случилось, он сразу же позвонил владельцу ресторана, чтобы решить эту проблему. Перед Кейт Макнелли стоял тяжелый выбор: сознаться во всем и испортить репутацию заведения, или сделать вид, что ничего не случилось, и оставить обе компании в хорошем настроении.

Впрочем, он все же принял решение, которое обошлось ему дороже: рассказать всем правду и компенсировать гостям с Уолл-Стрит стоимость вина, а счастливой паре подарить бутылку самого дорогого Бордо за 2000 долларов. Бизнесмены в один голос начали утверждать, что якобы сразу почувствовали, что им налили не Chateau Mouton Rothschild! А молодая пара настолько обрадовалась такому неожиданному повороту, что сравнила этот случай с ошибкой в банке в их пользу.

Кейт Макнелли отметил, что обе компании ушли из ресторана в чудесном настроении, и небольшое приключение никому не испортило вечер, особенно паре счастливчиков.