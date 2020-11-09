Бутылка с яркой желтой этикеткой – это одно из самых известных шампанских вин в мире под названием "Вдова Клико" (Veuve Clicquot), которое производят в регионе Шампань. Именно одноименная компания повлияла на популярность шампанского в Европе и становление его как любимого напитка знати.

В vino2rs рассказывают, как благодаря находчивости и новаторству владелицы компании мадам Клико это шампанское так прославилось на весь мир.

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Как появился бренд "Вдова Клико"

Француженка Николь Понсарден стала первой женщиной, возглавившей небольшое производство шампанских вин в городе Реймс и превратившей его в великую империю. Впрочем, на такие решительные шаги женщина в 18 веке отважилась не от беззаботной жизни: через 7 лет после бракосочетания умер ее муж, Франсуа Клико, сын основателя компании Филиппа Клико. Так в 1805 году 27-летняя Николь стала вдовой, а еще – тогдашней бизнесвумен. Она не только не бросила дело, но и вывела производство шампанского на совершенно новый уровень

Портрет Николь Клико-Понсарден/ Изображение smithsonianmag

В чем прорыв мадам Клико

Сегодня мы часто слышим выражение, как "винтажное вино", а видеть на бутылке год урожая – обычное дело. Именно мадам Клико в 1810 году выпустила первое винтажное шампанское – вино, произведенное полностью из винограда одного года урожая. Дело в том, что из-за холодного климата в регионе Шампань принято смешивать виноматериал из разных лет урожая. Однако 1810 выдался на удивление удачным для виноделов, и мадам Клико воспользовалась этим. А идея указывать на этикетке год урожая так понравилась покупателям, что это повторили и в 1811 году.

а видеть на бутылке год урожая – обычное дело. Именно – вино, произведенное полностью из винограда одного года урожая. Дело в том, что из-за холодного климата в регионе Шампань принято смешивать виноматериал из разных лет урожая. Однако 1810 выдался на удивление удачным для виноделов, и мадам Клико воспользовалась этим. А идея указывать на этикетке год урожая так понравилась покупателям, что это повторили и в 1811 году. Она изобрела и способ производить чистое шампанское, без осадка и без потери газации – ремюаж. Для этого бутылки с вином во время вторичного брожения помещают в горизонтальное положение на специальную стойку. В течение всего времени выдержки бутылки постепенно переворачивают и наклоняют, и они оказываются в вертикальном положении. Так дрожжи скапливаются в горлышке бутылки , их удаляют – и получают чистое шампанское. Николь Клико запустила такое вино в массовую продажу и совершила настоящую революцию в мире производства шампанского.​

Ремюаж до сих пор используют при производстве шампанского/ Фото gettyimages

Дом Клико первым начал производить розовое шампанское, добавив к классическому шампанскому красное Пино Нуар. Компания выпустила его в 1818 году, а сегодня мы знаем это вино под названием Veuve Clicquot Rosé. До них уже были попытки создать розовое шампанское, однако тогда в игристое вино просто добавляли сок бузины.

Розовое шампанское Veuve Clicquot Rosé/ Фото okwine

Настоящим хитом стала широкая красная подпись на знаменитой желтой этикетке на бутылках – Yellow Label. С 1835 года мадам Клико использовала свою подпись на этикетках, чтобы защитить вино от подделок, а в 1877 году этикетку зарегистрировали как торговый знак.

Знаменитая этикетка с подписью мадам Клико/ Изображение flickr