Правда ли, что Пино Нуар едва ли не самый старый сорт винограда в мире? За что представители церкви любили Пино Нуар? И вообще, при чем здесь Южная Африка?

"Если кто-то закажет Мерло, уйду! Никогда не буду пить этот, черт бы его побрал, Мерло", – кривил нос главный герой киноленты "На обочине" Майлз Рэймонд. Зато на протяжении всей картины он восхвалял другой сорт – Пино Нуар: "Его ароматы мятущиеся и самые древние на планете", пишет "Сомелье в зеленых штанах".

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Можно предположить, что режиссер ленты хотел продемонстрировать, как Майлз, писатель-неудачник, не воспринимает собственные черты характера и проецирует их на Мерло. Так он считает сорт посредственным и предсказуемым, за что его и травит. Так или иначе, но после выхода ленты продажи Мерло в Соединенных Штатах упали почти на 20%. Тогда как популярность Пино Нуара стремительно возросла. Примерно такая же ситуация наблюдалась и в Великобритании.

Но бум Пино Нуар переживал еще задолго до развития кинематографа. Считается, что история этого сорта берет свое начало аж в первом веке нашей эры в Бургундии. Говорят, после вторжения во Францию, ​​римляне были потрясены качеством бургундских вин, а именно сочными и пряными Пино Нуарами. Причем настолько, что их давняя традиция приезжать на завоеванные территории "со своим вином" полностью сошла на нет.

Пино Нуар имеет потрясающую историю​ / Фото Pixabay

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Но благодарить за свою популярность Пино Нуар бенедиктинских монахов. Именно служители церкви не только сделали его официальным вином для причастия, но и поняли, что виноград на разных участках земли дает совершенно разные по характеру вина. Уже в 15 веке Пино Нуар присутствовал едва ли не во всех регионах Франции. Он даже стал фаворитом короля Филиппа II. Монарх был настолько очарован вкусом напитка, что запретил выращивать надоевший ему Гаме, и велел отвести больше земель под Пино Нуар.

За что так любят Пино Нуар?

Пино Нуар – это прежде всего терруарное вино. И то, что вы почувствуете в своем бокале, будет зависеть от места его происхождения. Пино Нуару присуща высокая кислотность и низкий уровень танинов. Традиционно в аромате сорт демонстрирует специи и ягодные ноты – молотый черный и серый перец, лавровый лист, вишня, клюква, клубника, малина, иногда ежевика, черника и шелковица. Могут раскрываться и овощные тона. Бургундским Пино Нуарам присущи также цветочные оттенки – розы и фиалки. В выдержанных винах можно почувствовать ноты мокрых листьев, трюфелей, грибов и даже животные оттенки. В Пино Нуарах Нового Света нередко встречаются ароматы мускатного ореха и кофе. Новозеландский Пино Нуар – насыщенный, щедрый на фрукты и пряности, имеет хорошую кислотность и минеральность, а вот южноафриканские образцы демонстрируют уже джемовые оттенки. Чилийские Пино Нуары нередко отличает нота ментола в ароматике.

Пино Нуар – один из семи сортов, который разрешается в производстве шампанского. Популярны игристые из этого сорта и в Провансе.

Благодаря высокой кислотности сорт весьма гастрономичный и замечательно себя ведет в компании многих блюд, в том числе птицы, говядины, некоторых видов жирной рыбы, грибов и сыров.

Однако, вопреки всем прекрасным органолептическим характеристикам, Пино Нуар тот еще баловень и считается очень привередливым сортом. Из-за очень плотно расположенных ягод на кисти (так сорт и получил свое название "пино" – шишка и "нуар" – черная), а также, благодаря тонкой кожуре, виноград очень чувствителен ко многим болезням и плесени. К тому же он требует строгого контроля урожайности.

За что виноделы ЮАР должны благодарить Пино Нуар?

В 1925 году профессор виноделия Стеленбошского университета Абрахам Перольд решил скрестить Пино Нуар и Сенсо (известный тогда еще как Эрмитаж) и получил новенький и очень симпатичный сорт Пинотаж. Долгое время к новой разновидности винограда производители относились осторожно, но со временем он все-таки стал визитной карточкой ЮАР и вывел виноделие страны на совершенно другой уровень.

Как видите, Пино Нуар прошел немалый путь, он покорил древних римлян, им восхищались монархи, его упоминают в фильмах. Он даже дал жизнь другому сорту. Конечно, есть и те, кто не считает его одним из своих самых любимых вин. Но как бы мы ни относились к Пино Нуару, его путь не может не восхищать.