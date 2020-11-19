Несколько лет на поиски идеальной формулы вкуса, исключительно собственные коньячные спирты и нестандартное решение в дизайне бутылки. SHABO Modern Collection объединил в себе традиции коньячного мастерства с требованиями современного потребителя.

"Наше производство открыто для всех. Здесь мы показываем и рассказываем из какого винограда, на каком оборудовании и благодаря каким технологиям создаётся любимый украинцами продукт, – рассказывает Гиорги Иукуридзе, учредитель компании SHABO. – За год нас посещает больше 50 тысяч гостей и каждая экскурсия – это диалог. Наши гости рассказывают откуда приехали, чем занимаются, к чему стремятся и какими своими победами гордятся. Способность находить и создавать "плюс во всем" – превосходная черта современных украинцев. Такой подход мы считаем эффективным рецептом успеха в жизни и на этой философии основывались при создании абсолютно нового коньяка Украины – SHABO Modern Collection. Мы нашли лучшее и соединили его в новом продукте".

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Технологи компании отмечают – в новом продукте необычный купаж. Хотя классические коньяки SHABO всегда были в фаворите не только в Украине, но и за ее пределами, новый эксперимент был важен.

Наш новый продукт стал поиском нового подхода, – делится Татьяна Романчук, технолог компании SHABO. – Мы провели десятки исследований и посвятили несколько месяцев созданию этого купажа. Получился легкий и в то же время очень выразительный, приятный, цветочно-ванильный аромат с нотой миндаля и гармоничным мягким вкусом. Мы гордимся результатом!

Для создания SHABO Modern Collection используется классическая французская технология выкурки спиртов, выдержка в барриках из американского и французского дуба разной степени обжарки, эксклюзивный ассамбляж с использованием премиальных спиртов марочного направления, из винограда, выращенного на лучших микроучастках турруара SHABO.

SHABO, отдел дистилляции, коньячный цех/ Фото SHABO

Нестандартный дизайн для уникального напитка разработало агентство Reynolds and Reyner: "Это современный подход к, казалось бы, классическому напитку. Этикетка – история про будущее. Изгибы формы подчеркивают тонкие линии, будто элементы дизайна космических кораблей. Крышка, созданная специально для бренда, – уникальна на рынке. Ее грани и форма дополняют футуристический дизайн этикетки и бутылки. При этом основным элементом закрытия традиционно остается пробка".

Новый коньяк Украины SHABO Modern Collection уже можно приобрести в магазинах "АТБ" и в других крупных торговых сетях. А также купить в один клик в онлайн-магазине.