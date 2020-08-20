Довольно часто можно услышать, что вина из одного и того же сорта винограда могут отличаться по вкусу и аромату.

Более того, один и тот же сорт с одного и того же виноградника может дать разное вино. Почему так происходит, разбирался 24 канал.

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Сорта винограда Бывают международные и автохтонные.

Международные – сорта, известные и распространенные во всем мире. Однако в каждой стране и регионе тот или иной сорт винограда имеет свои особенности в аромате и во вкусе за счет разных природных и климатических условий. Автохтонные – виноград, который появился и культивируется на одной территории, иными словами – корнесобственный (местный сорт).

На вкус вина влияет множество факторов / Фото Pixabay

Почему вино из одного и того же сорта винограда может отличаться в ароматике и вкусе

Очень многие факторы влияют на вкус и аромат вина: место произрастания винограда, особенности сорта, окружающей среды, почвы, погодных и климатических условий, ухода.

Главные факторы, влияющие на виноград

Климат

Погодные условия и расположение виноградников могут совершенно изменить вкус и аромат винограда. Лозе нужны правильные условия: подходящая почва (как правило, виноградники не высаживают на черноземах), солнечный свет, вода, тепло, углекислый газ, питательные вещества. Хорошо влияет на виноград значительная разница дневных и ночных температур, поэтому зачастую виноградники высаживают в горах или на берегу рек, озер или даже океанов. Также сорт, выращенный в одном регионе, но на разных склонах горы, или же на одном участке, но на разных типах почв – будет иметь разный аромат и вкус. Это связано с экспозицией к солнцу и другими микроклиматическими особенностями.

Почва

Один из первых показателей получения качественного винограда – почва, поэтому для начала нужно изучить ее состав, и только тогда выбирать для посадки виноград, который будет чувствовать себя хорошо. Почва существенно влияет на насыщенность вкуса и аромата ягод. Лоза может расти на скалах, граните, глиноземах, песчанике, известняке и пр., и это также отразится на ароматике и вкусовых качествах винограда.

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Качество вина также зависит от погодных и климатических условий / Фото Pixabay

Возраст лозы

Считается, что чем старше лоза – тем качественнее получаемый урожай, но при условии правильного ухода за лозой. Однако не все старые виноградники дают хороший урожай. Тем не менее, отметка vieilles vignes / old vine (в переводе – старые лозы) на этикетке означает, что винодел гордится своими старыми лозами, и вино в этой бутылке – исключительного качества.

Уход

Выращивание, уход за лозами и сбор урожая – процессы, которые прямо влияют на качество вина. Если все делается в соответствии с четкими стандартами и правилами – шансы получить качественное вино возрастают. Виноградарь следит за тем, как растут и развиваются лозы, обрабатывает их, защищая от вредителей и болезней, подвязывает, делает так называемую чеканку — это удаление верхней части растущего побега с листьями, делают ее для того, чтобы на 3-4 недели прекратить ростовые процессы и тем самым способствовать перераспределению питательных веществ в лозе. В процессе роста и созревания винограда также контролируют урожайность: слишком большой объем винограда на лозе делает его менее приемлемым для производства хорошего вина.

Чтобы получить качественное вино, нужно обеспечить лозе правильный уход / Фото Pixabay

Производство

Когда виноград поступает на производство, имеет значение, какое оборудование для переработки и винификации используют на винодельне, а также то, насколько правильно соблюдаются все правила технологии. В зависимости от этих нюансов, вино у разных производителей может получиться абсолютно разным даже при использовании одного винограда.

Значение имеет все: каким способом и на каком оборудовании происходит отбор и дробление винограда, в каких емкостях и как долго происходит брожение (нержавеющая сталь, дубовая бочка, резервуар из цемента или, например, глиняная амфора), проходит ли выдержка на дрожжевом осадке – такой процесс добавляет вину нежных сливочных тонов, проводит ли винодел так называемое яблочно-молочное брожение – такой процесс смягчает кислотность вина, делает его более округлым.

Безусловное значение имеет и выдержка вина в бочке: как долго выдерживается вино, в каком дубе – французский, американский, словенский и пр., как его обжигали. Значение также имеет возраст и размер бочки. К процессу производства вина мы также можем отнести и выдержку в бутылке – ведь именно на этом этапе в нем образуются самые сложные, особенные ароматы, которые так ценятся знатоками и винолюбами.

На этапе выдержки в бутылке важно не только то, как было сделано вино, но и то, как его хранят: в идеале это должен быть полутемный подвал с достаточно низкой температурой, которая поддерживается либо естественным путем, либо с помощью системы кондиционирования. Значение также имеет качество пробки или корка: он должен плотно прилегать к бутылке, чтобы препятствовать проникновению нежелательного кислорода, который может испортить вино.

Виноделие – процесс кропотливый. Для того чтобы вино получилось действительно хорошим, виноделу приходится проделывать сложную и серьезную работу. Каждый винодел стремится к тому, чтобы создать определенный стиль вина, в зависимости от особенностей винограда, который дают его виноградники, а также личных предпочтений и того, какие вина любит потребитель. Однако важно помнить, что самое главное – результат, а именно – вкусное и высококачественное вино, которым можно гордиться.