Впечатление и эмоции от вечера часто зависят от мелких, но достаточно значимых деталей. Одной из таких является подбор и подача вина.

Правильно подобранное вино способно подчеркнуть еду и создать особенную атмосферу, эксклюзивно 24 каналу рассказала сомелье Евгения Николайчук. Читайте Простые правила: как сочетать вино и еду Правила подачи вина от Евгении Николайчук Если ваш ужин предполагает несколько разных блюд, но вы не хотите под каждое подбирать отдельное вино – попробуйте найти максимально универсальное вино. Как вариант, может подойти розовое. Перед трапезой можно подать аперитив. Чаще всего аперитивом служат свежие легкие вина. Это могут быть игристые или белые без выдержки в дубе. После трапезы можно подать дижестив: 50 грамм портвейна, хереса или сладкого муската идеально дополнят вечер. Стоит учитывать порядок подачи: сначала легкие вина, потом – более тельные. Белые вина употребляют перед красными, сухие – перед сладкими, а молодые – перед выдержанными. Если в блюдах есть соус, то, выбирая вино, в первую очередь, лучше ориентироваться на вкус/сладость/консистенцию именно соуса, а не даже основного ингредиента. Первыми употребляются легкие вина / Фото Pixabay Бокалы Помогут получить максимальное удовольствие от хорошего вина. Стекло должно быть как можно тоньше, а ножка – длинной (это позволит напитку не нагреваться от руки).

Бокал наполняйте на одну треть. Так вино и не нагреется быстрее, чем вы его выпьете, и сможет полноценно раскрыться в бокале.

В мире существуют разные бокалы под различные сорта винограда и даже регионы производства. Но вы можете выбрать универсальный бокал, который имеет тюльпанообразную форму.

Мыть бокалы стоит специальными средствами, имеющими в первую очередь нейтральный запах, который не останется в посуде. Важным моментом во время подачи вина является скатерть, на которую ставят бутылку и бокалы. Наиболее удачными станут светлые оттенки – белые, бежевые, розовые. Они позволят правильно воспринять цвет напитка. Актуально Разрушаем стереотипы: самые популярные заблуждения о вине Температура вина Определяется отдельно для каждого вина и существенно влияет на вкус и аромат напитка. Молодые вина стоит подавать чуть более охлажденными. Так вы сможете максимально подчеркнуть их свежесть.

стоит подавать чуть более охлажденными. Так вы сможете максимально подчеркнуть их свежесть. Сладкие вина также подают сильно охлажденным, чтоб они не казались приторными.

также подают сильно охлажденным, чтоб они не казались приторными. Чем сложнее вино, тем выше может быть температура подачи. Например, красные выдержанные вина можно подавать при 17-18 °C. Большинство вин подается в охлажденном виде / Фото Pixabay Рекомендуемая температура подачи вин Игристые вина +6°...+10°С

Молодые белые вина +9°...+11°С

Выдержанные белые вина +13,5°...+14,5°С

Сладкие белые вина +6°...+10°С

Розовые вина +9°...+11°С

Легкие красные вина +11°...+13°С

Среднетелые и полнотелые красные +15°...+18°С