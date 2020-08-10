Подача вина: как правильно и на что обратить внимание
Впечатление и эмоции от вечера часто зависят от мелких, но достаточно значимых деталей. Одной из таких является подбор и подача вина.
Правильно подобранное вино способно подчеркнуть еду и создать особенную атмосферу, эксклюзивно 24 каналу рассказала сомелье Евгения Николайчук.
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Правила подачи вина от Евгении Николайчук
- Если ваш ужин предполагает несколько разных блюд, но вы не хотите под каждое подбирать отдельное вино – попробуйте найти максимально универсальное вино. Как вариант, может подойти розовое.
- Перед трапезой можно подать аперитив. Чаще всего аперитивом служат свежие легкие вина. Это могут быть игристые или белые без выдержки в дубе. После трапезы можно подать дижестив: 50 грамм портвейна, хереса или сладкого муската идеально дополнят вечер.
- Стоит учитывать порядок подачи: сначала легкие вина, потом – более тельные. Белые вина употребляют перед красными, сухие – перед сладкими, а молодые – перед выдержанными.
- Если в блюдах есть соус, то, выбирая вино, в первую очередь, лучше ориентироваться на вкус/сладость/консистенцию именно соуса, а не даже основного ингредиента.
Первыми употребляются легкие вина / Фото Pixabay
Бокалы
Помогут получить максимальное удовольствие от хорошего вина.
- Стекло должно быть как можно тоньше, а ножка – длинной (это позволит напитку не нагреваться от руки).
- Бокал наполняйте на одну треть. Так вино и не нагреется быстрее, чем вы его выпьете, и сможет полноценно раскрыться в бокале.
- В мире существуют разные бокалы под различные сорта винограда и даже регионы производства. Но вы можете выбрать универсальный бокал, который имеет тюльпанообразную форму.
- Мыть бокалы стоит специальными средствами, имеющими в первую очередь нейтральный запах, который не останется в посуде.
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Температура вина
Определяется отдельно для каждого вина и существенно влияет на вкус и аромат напитка.
- Молодые вина стоит подавать чуть более охлажденными. Так вы сможете максимально подчеркнуть их свежесть.
- Сладкие вина также подают сильно охлажденным, чтоб они не казались приторными.
- Чем сложнее вино, тем выше может быть температура подачи. Например, красные выдержанные вина можно подавать при 17-18 °C.
Большинство вин подается в охлажденном виде / Фото Pixabay
Рекомендуемая температура подачи вин
- Игристые вина +6°...+10°С
- Молодые белые вина +9°...+11°С
- Выдержанные белые вина +13,5°...+14,5°С
- Сладкие белые вина +6°...+10°С
- Розовые вина +9°...+11°С
- Легкие красные вина +11°...+13°С
- Среднетелые и полнотелые красные +15°...+18°С