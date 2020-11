Первое упоминание о вине было еще в 6 тысячелетии до нашей эры. Грузины производили его из виноградного сока, отправляя на выдержку в глиняных амфорах под землей. Сегодня вино изучают ученые и делятся с нами интересными фактами о нем.

1. Вино пить надо пить умеренно. Это лучше, чем не пить вообще

Да, именно так. Не удивляйтесь. Пить необходимо, потому что в красном вине есть антиоксиданты, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа, сообщает Wine Folly. Если превышать свою дозу, то вино наоборот будет вредным для вашего здоровья.

Практически все в вине, что не алкоголь или вода, является разновидностью полифенола. К полифенолам относятся танины, цветной пигмент, винные ароматы, ресвератрол и около 5 тысяч других органических соединений.

Они также содержатся в зеленом чае и темном шоколаде. Это соединения специально ассоциируются с уменьшением холестеринового налета в сосудах, что очень полезно для здоровья сердца и долголетия.

Считается, что молодое вино полезнее, чем старое

2. Не все красные вина однаковы

Некоторые вина имеют значительно большее содержание полезных веществ, чем другие. Например, в Каберне Совиньоне больше танинов, чем в Пино Нуаре. Однако в обоих винах их гораздо меньше, чем в Таннате, Пти Сира или Сагрантино.

Вот несколько подсказок, как выбрать лучшее вино:

красные сухие вина полезнее сладких,

красные вина с низким содержанием алкоголя (желательно ниже 13% ABV) являются более полезными, чем крепленые вина,

красные вина с высоким содержанием танина (те, которые более терпкие) полезнее.

3. Цвет вину дает виноградная кожица

Цвет в вине происходит от растительного пигмента под названием антоциан, содержащегося в кожице красного винограда.



Цвет вину придает кожица винограда

4. Со временем красные вина становятся светлее по цвету

Старые вина теряют интенсивность – становятся менее яркими и более прозрачными.

5. Почти все красные вина производят из одного вида винограда

Все распространенные красные вина, включая сорта Каберне Совиньон, Сира, Мерло и Пино Нуар, относятся к одной разновидности винограда: Vitis vinifera, или "виноград культурный", принято считать разновидностью винограда, из которого нужно производить вино. Вы будете удивлены, но Vitis viniferaродом не из Франции. Он родом из Восточной Европы!



Белый виноград происходит от красного

6. Красный виноград старше, чем белый

Считается, что виноград желтого и зеленого цвета, из которого производят белые вина, происходит от мутации ДНК красных виноградных лоз. Интересно, что Пино Нуар и Пино Блан имеют одинаковую ДНК.

7. Из красного винограда можно сделать белое вино

Поскольку цвет вино получает от виноградной кожицы, то из красного винограда также можно сделать белое вино. Такое вино изготавливается по специальной технологии, без контакта с виноградной кожицей. Например, шампанское Blanc de Noirs – это белое игристое вино, изготовленное из красного винограда Пино Нуар и Пино Менье, красная кожура которого не участвовала в брожении.