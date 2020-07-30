Раскрыта польза вина для организма человека
Вино – напиток, который притягивает не только своими бесподобными вкусами и ароматами, но и полезными свойствами.
Ученые многих стран доказали пользу вина для здоровья человека. Чем же полезен напиток, рассказывает 24 канал.
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ВиноАлкогольный напиток с крепостью 9-22%, который получается вследствие спиртового брожения виноградного сока.
Интересное о вине
Вино издавна считалось напитком для представителей высшего общества. Многие ученые возвышали его и неоднократно заявляли о его пользе для человеческого организма.
- Известный химик Луи Пастер назвал вино самым здоровым и самым гигиеничным из всех напитков.
- Английские исследователи рекомендовали ежедневно выпивать около полулитра красного вина мужчинами и трети литра женщинами. По их мнению, оно повышает уровень антиоксидантов в крови и помогает избежать атеросклероза.
- Датские ученые заявили, что чем больше вина употребляет человек, тем дольше живет.
- Американцы также признали вина, рекомендовав женщинам выпивать 150 г вина ежедневно, а мужчинам – 300 г.
Пользу вина признали ученые многих стран / Фото Pixabay
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Полезные свойства вина
- умеренная доза повышает содержание липопротеидов высокой плотности, что снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также способствует разжижению крови;
- компонент ресвератол, который есть в вине, работает как антиоксидант и предотвращает сгущение крови, снижает риск ишемической болезни сердца и укрепляет сердечно-сосудистую систему;
- употребление вина в разумных количествах способствует ускоренному сжиганию калорий;
- стакан вина в день, по мнению австралийских ученых, на 50% уменьшает риск развития рака яичников;
- красное вино снижает риск смерти;
- повышает уровень эстрогенов, которые в свою очередь замедляют процесс возрастного разрушения костей;
- женщины в возрасте от 70 до 81 года, которые умеренно потребляют вино, на 23% менее подвержены риску заболеть старческим слабоумием.
Вино нужно употреблять в умеренных дозах / Фото foodandmood
Важно помнить, что вино обладает полезными качествами, если употребляется в умеренных дозах.