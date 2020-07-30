Вино – напиток, который притягивает не только своими бесподобными вкусами и ароматами, но и полезными свойствами.

Ученые многих стран доказали пользу вина для здоровья человека. Чем же полезен напиток, рассказывает 24 канал. Читайте Как производят вино: технология и основные этапы Вино Алкогольный напиток с крепостью 9-22%, который получается вследствие спиртового брожения виноградного сока. Интересное о вине Вино издавна считалось напитком для представителей высшего общества. Многие ученые возвышали его и неоднократно заявляли о его пользе для человеческого организма. Известный химик Луи Пастер назвал вино самым здоровым и самым гигиеничным из всех напитков.

из всех напитков. Английские исследователи рекомендовали ежедневно выпивать около полулитра красного вина мужчинами и трети литра женщинами. По их мнению, оно повышает уровень антиоксидантов в крови и помогает избежать атеросклероза.

мужчинами и трети литра женщинами. По их мнению, оно в крови и помогает Датские ученые заявили, что чем больше вина употребляет человек, тем дольше живет.

употребляет человек, Американцы также признали вина, рекомендовав женщинам выпивать 150 г вина ежедневно, а мужчинам – 300 г. Пользу вина признали ученые многих стран / Фото Pixabay Интересно Вино: его особенности и преимущества перед другими напитками Полезные свойства вина умеренная доза повышает содержание липопротеидов высокой плотности, что с нижает риск сердечно-сосудистых заболеваний , а также способствует разжижению крови;

высокой плотности, что с , а также компонент ресвератол, который есть в вине, работает как антиоксидант и предотвращает сгущение крови , снижает риск ишемической болезни сердца и укрепляет сердечно-сосудистую систему;

, снижает риск ишемической болезни сердца и укрепляет сердечно-сосудистую систему; употребление вина в разумных количествах способствует ускоренному сжиганию калорий;

стакан вина в день, по мнению австралийских ученых, на 50% уменьшает риск развития рака яичников;

красное вино снижает риск смерти;

повышает уровень эстрогенов , которые в свою очередь замедляют процесс возрастного разрушения костей;

, которые в свою очередь женщины в возрасте от 70 до 81 года, которые умеренно потребляют вино, на 23% менее подвержены риску заболеть старческим слабоумием. Вино нужно употреблять в умеренных дозах / Фото foodandmood Важно помнить, что вино обладает полезными качествами, если употребляется в умеренных дозах.