В мире очень много ценителей и любителей вина, однако, мало кто задумывается, что открывать его нужно очень внимательно и осторожно. Особенно это касается напитков с хорошей выдержкой.

Неумелое откупоривание бутылки может нарушить не только эстетичный вид, но и потревожить осадок, образующийся внутри. Как же правильно открыть бутылку с вином, эксклюзивно 24 каналу рассказала винный эксперт Евгения Николайчук.

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Первое, на что нужно обратить внимание, – само вино. Если речь идет о старом красном, бутылку нужно за несколько дней до употребления поставить в вертикальное положение – тогда осадок опустится на дно.

Как открывать вино правильно

С помощью ножа сомелье срезать капсулу над выступающей частью горлышка бутылки и снять ее. Штопор нужно вертикально и четко по центру ввинтить в пробку, не проткнув ее насквозь, чтобы в напиток не попали мелкие крошки. Далее его осторожно вытягивают.

Штопор Инструмент для открывания бутылок. Принцип действия – спираль с округлыми краями проникает в пробку и извлекает ее.

Горлышко бутылки протирается салфеткой, а пробку стоит проверить внешне и на запах. Если с вином что-то не так, то потекшая пробка, или странный запах – могут быть первыми признаками проблемного вина. Вино желательно держать в руке и наливать так, чтобы гость мог легко видеть и прочитать этикетку. Наполнив бокал, нужно слегка повернуть бутылку, чтобы не пролить напиток.

Штопор нужно ввинчивать в пробку строго по центру / Фото Pixabay

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Как правильно открыть бутылку игристого вина

Странно, но факт, очень многие боятся открывать бутылку игристого вина. На самом деле, ничего сложного, – отметила Евгения Николайчук.