Как правильно открывать бутылку с вином: секреты сомелье
В мире очень много ценителей и любителей вина, однако, мало кто задумывается, что открывать его нужно очень внимательно и осторожно. Особенно это касается напитков с хорошей выдержкой.
Неумелое откупоривание бутылки может нарушить не только эстетичный вид, но и потревожить осадок, образующийся внутри. Как же правильно открыть бутылку с вином, эксклюзивно 24 каналу рассказала винный эксперт Евгения Николайчук.
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Первое, на что нужно обратить внимание, – само вино. Если речь идет о старом красном, бутылку нужно за несколько дней до употребления поставить в вертикальное положение – тогда осадок опустится на дно.
Как открывать вино правильно
- С помощью ножа сомелье срезать капсулу над выступающей частью горлышка бутылки и снять ее.
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Штопор нужно вертикально и четко по центру ввинтить в пробку, не проткнув ее насквозь, чтобы в напиток не попали мелкие крошки. Далее его осторожно вытягивают.
ШтопорИнструмент для открывания бутылок. Принцип действия – спираль с округлыми краями проникает в пробку и извлекает ее.
- Горлышко бутылки протирается салфеткой, а пробку стоит проверить внешне и на запах. Если с вином что-то не так, то потекшая пробка, или странный запах – могут быть первыми признаками проблемного вина.
- Вино желательно держать в руке и наливать так, чтобы гость мог легко видеть и прочитать этикетку.
- Наполнив бокал, нужно слегка повернуть бутылку, чтобы не пролить напиток.
Штопор нужно ввинчивать в пробку строго по центру / Фото Pixabay
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Как правильно открыть бутылку игристого вина
Странно, но факт, очень многие боятся открывать бутылку игристого вина. На самом деле, ничего сложного, – отметила Евгения Николайчук.
- Чтобы открыть бутылку игристого вина, хорошо ее охладите.
- Держать бутылку стоит горлышком от себя под углом 45 градусов.
- Снимите мюзле (проволочная уздечка, удерживающая пробку) и придерживайте большим и указательным пальцем левой руки пробку, а низ бутылки прокручивайте правой рукой. Крутить стоит именно низ бутылки, а не выкручивать пробку.
- Вот и все. Ничего сложного.