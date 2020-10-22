Многие любители вина считают, что Пино Гриджио — итальянский сорт винограда. Их можно понять: этот сорт действительно прекрасно себя чувствует в Италии, и стал там чрезвычайно популярен в конце ХХ века. Однако на самом деле, Пино Гриджио, или Пино Гри, родом из Бургундии, и его ближайший родственник — Пино Нуар.

Пино Гриджио (или Пино Гри) относится к белым сортам винограда, хотя кожица его — розоватого цвета с серо-сизым налетом. Помимо Италии и Франции, он очень популярен в других винодельческих странах. Приятно отметить, что в Украине также выращивают этот прекрасный сорт и делают из него замечательные вина с интересным терруарным характером.

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В коллекциях вин SHABO Пино Гриджио занимает особое место. SHABO Pinot Grigio Reserve производят из отборного винограда, выращенного на собственных виноградниках компании и собранного вручную. По цвету это вино чуть более интенсивно, чем многие его итальянские "коллеги". Ароматический и вкусовой профиль — традиционны и в то же время своеобразны: специалисты подтверждают, что это нормально — органолептика этого сорта может сильно отличаться в разных регионах.

Оценим вкус и аромат

Итак, "нырнем" носом в бокал SHABO Pinot Grigio Reserve. Это вино не выдерживалось в дубовых бочках и сохранило свою первозданную, свежую ароматику. В ней мы явственно ощутим ноты сочного белого персика и груши. Практически сразу их догоняют свежие цитрусовые, немного тропического ананаса, и только затем в вашем бокале расцветают белые весенние цветы.

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Вся эта красота продолжается и во вкусе: он — элегантный и освежающий, достаточно насыщенный, в нем мы почувствуем нектарин, тот же белый персик, грушу, цитрусовые, и, конечно же, характерные для белых вин SHABO легкие солоновато-минеральные ноты.

Фото SHABO

С чем его сочетать? Советы эксперта

С чем сочетается SHABO Pinot Grigio Reserve? Сашими из лосося, жареные морские гребешки, креветки с лимоном, пармская ветчина с дыней, рикотта, маскарпоне, нежная моццарелла, грюйер. Также отлично подойдет к овощам — томатам, авокадо, зеленым салатам.

Своими впечатлениями об этом вине и интересных гастрономических сочетаниях с нами поделился Алексей Дмитриев, шеф-сомелье и управляющий партнер одесского ресторана Bernardazzi.

Фото из Facebook Алексея Дмитриева

"Пино Гриджио – довольно современный сорт для Украины", — комментирует Алексей. — "SHABO Pinot Grigio Reserve отличает мягкий стиль, как и его европейских братьев. В его аромате можно почувствовать пирог из ревеня, яркий цитрусовый акцент, известняк, грушевые леденцы, яблоко Голден. Кислотность умеренная, на удивление приятная минеральность в послевкусии. Это вино отлично гармонирует с вегетарианскими блюдами, с пряными оттенками, с легкой белой рыбой и даже мясом. Подойдет закуска из цуккини, авокадо, фисташки, щавеля с медово-горчичным соусом; или вот вариант — панир с кускусом, огурец, мята, печеный болгарский перец.

На основное блюдо — судак с пряным сельдереем или индейка с соусом из кешью с тыквой и брокколи. Мягкий коровий сыр с травами на хрустящем, слегка соленом крекере тоже приятно удивит гармоничным сочетанием".

Судак с пряным сельдереем / Фото Bernardazzi

Индейка с соусом из кешью с тыквой и брокколи / Фото Bernardazzi

Награды

Кстати, международное признание не обошло SHABO Pinot Grigio Reserve стороной: это вино было отмечено наградами нескольких уважаемых международных конкурсов, в том числе — Decanter Asia Wine Awards, International Wine Challenge и Los Angeles International Wine Competition.