Продукт недели: SHABO Special Edition Мускатное полусладкое белое
Как поймать убегающее лето за хвост? Легко, если в бокале у вас — ароматный мускат, впитавший в себя яркий летний букет.
Прекрасный бонус — игра пузырьков, если у вас в бокале игристое. Для поддержания летнего настроения рекомендуем Мускатное полусладкое белое SHABO Special Edition.
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Это замечательное игристое изготовлено из винограда сорта Мускат Оттонель, выращенного на собственных виноградниках винодельческого хозяйства SHABO. Сделано оно по методу Шарма — Мартинотти, или акратофорному (об этом методе мы писали здесь). Игристое прошло выдержку на тонком дрожжевом осадке в акратофорах (больших резервуарах из нержавеющей стали) в течение как минимум 6 месяцев.
SHABO Special Edition Мускатное полусладкое белое — игристое вино яркого, светло-соломенного цвета. В аромате доминируют насыщенные мускатные тона, которые дополняет тонкий, летний аромат чайной розы и цитруса.
SHABO Special Edition Мускатное полусладкое белое / Фото Like a local’s Wine Bar
Это игристое было отмечено наградами таких значительных международных конкурсов, как Wine and Spirits Wholesalers of America Wine Tasting Competition и Los Angeles International Wine Competition.
Коллекция резервуарных игристых вин SHABO Special Edition / фото SHABO
С чем его лучше дегустировать?
Вы удивитесь, но идеально — с мясом, например, хамоном, прошутто, колбасками и прочими антипасти. Легкая минеральность вина прекрасно сыграет с солоноватыми, копчеными мясными вкусами. Идеальной парой Мускатному полусладкому станут жирные, маслянистые невыдержанные сыры, которые хорошо дополнят сливочные ноты во вкусе игристого. Отлично подойдут фрукты и фруктовые салаты, свежие ягоды, легкие десерты и сорбеты, сочетаясь со сладостью и кислотностью вина.
Устройте себе маленький эногастрономический праздник с Мускатным полусладким игристым SHABO Special Edition, ведь вы заслуживаете его каждый день!Приобрести Мускатное полусладкое белое SHABO Special Edition можно в интернет-магазине SHABO здесь.