Как поймать убегающее лето за хвост? Легко, если в бокале у вас — ароматный мускат, впитавший в себя яркий летний букет.

Прекрасный бонус — игра пузырьков, если у вас в бокале игристое. Для поддержания летнего настроения рекомендуем Мускатное полусладкое белое SHABO Special Edition.

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Это замечательное игристое изготовлено из винограда сорта Мускат Оттонель, выращенного на собственных виноградниках винодельческого хозяйства SHABO. Сделано оно по методу Шарма — Мартинотти, или акратофорному (об этом методе мы писали здесь). Игристое прошло выдержку на тонком дрожжевом осадке в акратофорах (больших резервуарах из нержавеющей стали) в течение как минимум 6 месяцев.

SHABO Special Edition Мускатное полусладкое белое — игристое вино яркого, светло-соломенного цвета. В аромате доминируют насыщенные мускатные тона, которые дополняет тонкий, летний аромат чайной розы и цитруса.

Во вкусе присутствует характерная для SHABO минеральность, вкус округлый, хорошо сбалансированный, освежающая кислотность идеально сочетается со сладостью, в послевкусии ощущаются приятные фруктовые и сливочные ноты.