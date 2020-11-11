Жизнь на вулкане действительно существует. А еще на вулканах и на прилегающих территориях существуют виноградники и винодельни.

Это, пожалуй, едва ли не самые причудливые виноградники и винодельни в мире. Сегодня о них и расскажет Сомелье в зеленых штанах.

Остров Лансароте

Начнем с Лансароте, одного из островов Канарского архипелага. Его специфический ландшафт образовался в результате гигантской коллизии – шестилетнего извержения вулканов, которое началось еще в 1730 году. На значительной части Лансароте земля превратилась в безжизненную, застывшую лаву. Но люди на острове остались. И даже научились выращивать виноград.

Виноградники на острове Лансароте/ Фото Unsplash

Во время извержений потоки лавы заливали села, плодородные долины и пастбища, выбрасывая тонны пепла и вулканических бомб. Район Ла-Герия был полностью засыпан так называемыми лапилли – мелкими кусочками пористой лавы, выброшенными при извержении. Оказалось, что лапилли, кроме того, что содержат полезные для растений элементы, имеют свойство адсорбировать ночную росу. Именно поэтому лоза, посаженная в такую ​​почву и присыпанная вулканическим песком, обходится без дождей и ирригации.

Теперь Ла-Герия – крупнейший винодельческий район Лансароте. Его жители разработали уникальный метод выращивания винограда, воплотив его в виноградниках почти инопланетной красоты. Уход за виноградниками и сбор урожая здесь делают исключительно вручную, поскольку никакая техника не может проехать по дюнам из вулканического песка. Виноградники защищены специальными ограждениями, построенными вручную из больших кусков застывшей лавы.

Тут царит Мальвазия – ее еще называют "вулканической мальвазией", которая имеет особый аромат и вкус.

Италия

С Канарских островов направляемся к богатой вулканической почве Италии. Сначала посетим потухший вулкан в итальянском регионе Соаве. Вся почва на холмах Соаве – застывшая лава с высоким содержанием минералов, что делает здешние земли уникальными для создания щедрых и сложных белых вин.

Недаром основатель винодельни Inama Джузеппе Инама в середине 60-х прошлого века выбрал именно эту зону для изготовления вин из сорта Гарганега. Хотя, по правде, в то время вина Соаве уже были достаточно известными за рубежом и в дополнительной рекламе не нуждались, однако господин Инама вывел сорт на совершенно другой уровень. Только Inama Soave Classico получило немало наград на международных винных конкурсах, в том числе "серебро" и на Mundus Vini, Decanter World Wine Awards и "бронзу" на International Wine Challenge.

Виноградники в регионе Соаве/ Фото getty

Винодельня использует органические методы виноделия, однако этой информации вы никогда не найдете на этикетке. По словам Стефано, сына основателя, такая философия связана с осознанным выбором, а не маркетингом.

А вот винодельня Anna Spinato расположилась на северо-востоке Италии, недалеко от Венеции. В 1952 году основатель винодельни Пьетро Спинато оценил потенциал земли, омываемый водами реки Пьяве (именно здесь еще в 12 веке делали вино монахи аббатства Сент-Андреа) и начал производить вина, которые сегодня имеют имя его дочери – Анны Спинато.

Сегодня винодельня входит в десятку лучших производителей в регионе по количеству наград. Такой успех объясняется просто – зона Colli Euganei DOC имеет вулканическое происхождение, поэтому местная почва богата минералами и микроэлементами, которых нет в других венецианских терруарах. Это в свою очередь предполагает более сложный органолептический профиль вин. В 2012 году винодельня получила сертификат органического производства.

Виноградники Anna Spinato/ Фото Instagram-страница @annaspinato_winery

Казалось бы, сицилийская винодельня Tenuta delle Terre Nere очень молода - она ​​была основана в 1990-х годах. Впрочем, несмотря на такой "юный" возраст, в ее владения входят дофиллоксерные лозы. Некоторые насаждения возрастом 100 лет, а "долгожители" – 130 (!). Марко ди Грация, владелец винодельни, был едва ли не первым, кто начал выращивать виноград на терруарах, прилегающих к знаменитому вулкану Этна. Крутые склоны расположены близко друг к другу, поэтому их нужно обрабатывать только вручную. Впрочем, это Марка не пугает, ведь с самого начала основания хозяйства он практикует органическое виноделие.

В 2002 году владелец винодельни выпустил первый винный релиз с довольно смелым названием "Бургундия Средиземноморья". Стоит ли говорить, что с тех пор дела Марко идут вгору – причем во всех смыслах.

Сицилийская винодельня Tenuta delle Terre Nere/ Фото vinointorno

В самом сердце региона Базиликата виднеется потухший вулкан Вультуре. Спит он уже более 40000 лет. Сегодня на его склонах растет виноград Альянико, который еще называют "Бароло юга Италии". В 1920 году здесь была основана винодельня Casa Vinicola D'Angelo. Сначала ее основатель Рокко Д'Анджело продавал Альянико на север Италии. Однако после того, как в 1971 году Aglianico del Vulture получило статус DOC, Рокко начал изготавливать вина Aglianico del Vulture DOC под собственным брендом. В Италии название хозяйства стало синонимом Альянико. Почему? Приезжайте сюда, попробуйте местные вина и получите ответ самостоятельно.

Villa Matilde была основана в регионе Кампания в 1960 году Франческо Аваллоном, юристом, который долгое время занимался возрождением почти уничтоженных сортов винограда. Франческо был настолько заинтригован рассказами Плиния, а также стихами Вергилия и Горация, что поставил себе цель возродить легендарное фалернское вино. Основной виноградник поместья Villa Matilde расположен недалеко от горы Массико и вулкана Роккамонфина. Любовь к вину и вулканические терруары делают здешние вина просто невероятными.