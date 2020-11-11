Как работают винодельни на склонах вулканов – впечатляющие фото и подробности
Жизнь на вулкане действительно существует. А еще на вулканах и на прилегающих территориях существуют виноградники и винодельни.
Это, пожалуй, едва ли не самые причудливые виноградники и винодельни в мире. Сегодня о них и расскажет Сомелье в зеленых штанах.
Остров Лансароте
Начнем с Лансароте, одного из островов Канарского архипелага. Его специфический ландшафт образовался в результате гигантской коллизии – шестилетнего извержения вулканов, которое началось еще в 1730 году. На значительной части Лансароте земля превратилась в безжизненную, застывшую лаву. Но люди на острове остались. И даже научились выращивать виноград.
Виноградники на острове Лансароте/ Фото Unsplash
Во время извержений потоки лавы заливали села, плодородные долины и пастбища, выбрасывая тонны пепла и вулканических бомб. Район Ла-Герия был полностью засыпан так называемыми лапилли – мелкими кусочками пористой лавы, выброшенными при извержении. Оказалось, что лапилли, кроме того, что содержат полезные для растений элементы, имеют свойство адсорбировать ночную росу. Именно поэтому лоза, посаженная в такую почву и присыпанная вулканическим песком, обходится без дождей и ирригации.
Теперь Ла-Герия – крупнейший винодельческий район Лансароте. Его жители разработали уникальный метод выращивания винограда, воплотив его в виноградниках почти инопланетной красоты. Уход за виноградниками и сбор урожая здесь делают исключительно вручную, поскольку никакая техника не может проехать по дюнам из вулканического песка. Виноградники защищены специальными ограждениями, построенными вручную из больших кусков застывшей лавы.
Тут царит Мальвазия – ее еще называют "вулканической мальвазией", которая имеет особый аромат и вкус.
Италия
С Канарских островов направляемся к богатой вулканической почве Италии. Сначала посетим потухший вулкан в итальянском регионе Соаве. Вся почва на холмах Соаве – застывшая лава с высоким содержанием минералов, что делает здешние земли уникальными для создания щедрых и сложных белых вин.
Недаром основатель винодельни Inama Джузеппе Инама в середине 60-х прошлого века выбрал именно эту зону для изготовления вин из сорта Гарганега. Хотя, по правде, в то время вина Соаве уже были достаточно известными за рубежом и в дополнительной рекламе не нуждались, однако господин Инама вывел сорт на совершенно другой уровень. Только Inama Soave Classico получило немало наград на международных винных конкурсах, в том числе "серебро" и на Mundus Vini, Decanter World Wine Awards и "бронзу" на International Wine Challenge.
Виноградники в регионе Соаве/ Фото getty
Винодельня использует органические методы виноделия, однако этой информации вы никогда не найдете на этикетке. По словам Стефано, сына основателя, такая философия связана с осознанным выбором, а не маркетингом.
А вот винодельня Anna Spinato расположилась на северо-востоке Италии, недалеко от Венеции. В 1952 году основатель винодельни Пьетро Спинато оценил потенциал земли, омываемый водами реки Пьяве (именно здесь еще в 12 веке делали вино монахи аббатства Сент-Андреа) и начал производить вина, которые сегодня имеют имя его дочери – Анны Спинато.
Сегодня винодельня входит в десятку лучших производителей в регионе по количеству наград. Такой успех объясняется просто – зона Colli Euganei DOC имеет вулканическое происхождение, поэтому местная почва богата минералами и микроэлементами, которых нет в других венецианских терруарах. Это в свою очередь предполагает более сложный органолептический профиль вин. В 2012 году винодельня получила сертификат органического производства.
Виноградники Anna Spinato/ Фото Instagram-страница @annaspinato_winery
Казалось бы, сицилийская винодельня Tenuta delle Terre Nere очень молода - она была основана в 1990-х годах. Впрочем, несмотря на такой "юный" возраст, в ее владения входят дофиллоксерные лозы. Некоторые насаждения возрастом 100 лет, а "долгожители" – 130 (!). Марко ди Грация, владелец винодельни, был едва ли не первым, кто начал выращивать виноград на терруарах, прилегающих к знаменитому вулкану Этна. Крутые склоны расположены близко друг к другу, поэтому их нужно обрабатывать только вручную. Впрочем, это Марка не пугает, ведь с самого начала основания хозяйства он практикует органическое виноделие.
В 2002 году владелец винодельни выпустил первый винный релиз с довольно смелым названием "Бургундия Средиземноморья". Стоит ли говорить, что с тех пор дела Марко идут вгору – причем во всех смыслах.
Сицилийская винодельня Tenuta delle Terre Nere/ Фото vinointorno
Виноградник поместья Villa Matilde/ Фото wineresearchteam
"Зеленое сердце Италии" – так ласково местные жители называют регион Умбрия, единственный итальянский регион, не имеющий выхода к морю. В Умбрии есть несколько наименований DOC, в частности Orvieto DOC, названный в честь древнего города, расположенного на вершине вулканического холма. Орвието славится своими хрустящими, минеральными белыми винами. Лозы растут на океанических и вулканических почвах.
Виноградники региона Умбрия/ Фото vinaio
История виноделия в этой зоне начинается с 700 года до нашей эры! А первое письменное упоминание о винодельне Decugnano датируется 1212 годом, когда вино производилось для нужд церкви. В 1973 году винную лавку открыл для себя Клаудио Барби. Клаудио начал выпускать белые, красные, а также игристые вина, что в то время было редкостью для региона. Более того, в 1980-е годы он представил первое в регионе сладкое вино, изготовленное из пораженного благородной плесенью винограда.
Чили
Здесь насчитывается 2900 вулканов! Причем 80 из них считаются активными. Недаром виноградники хозяйства Bodega Volcanes de Chile расположены в разных долинах с самыми богатыми недрами вулканического происхождения. История этой винодельни началась относительно недавно – в 2009 году, когда этнолог Мария дель Пилар Диас вместе с коллегами начала исследовать потенциал местных вулканических почв для того, чтобы высаживать новые виноградники. Сегодня в собственность компании входят два виноградника, еще один они арендуют у местного фермера.
Виноградник Рапель находится в провинции Качапоаль. Здешние почвы состоят из пород, которые датируются меловым периодом (113000000 лет). Топография других насаждений, Мауле, которые расположены в 400 км к югу от Сантьяго, была сформирована тектоническим сдвигом между плитами Наска и Южной Америки. Почвы сформированы магматической аркой, возраст которой превышает 300 000 000 лет (!). А вот лозы арендованного виноградника растут рядом с вулканом Лонкимай. Последнее его извержение произошло в 1990 году.
Вино Bodega Volcanes de Chile/ Фото helenjconway
Но какие они, здешние вина? "Яркие, взвешенные, со сложной палитрой вкусов и ароматов", – утверждает госпожа Диас. Немало ценителей и экспертов с ней согласны. Недавно Bodega Volcanes получило "золото" (96 баллов) от журнала Decanter за свое Tectonia Chardonnay. И это далеко не первая награда. Думаем, за несколько лет коллекция Бодеги будет насчитывать больше наград, чем вулканов в Чили.
Сомелье в зеленых штанах очень надеется, что уже скоро все мы будем иметь возможность свободно путешествовать и открывать для себя новые вина.
Поделиться новостью