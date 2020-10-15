Прежде чем говорить об аромате лакрицы в вине, разберемся в том, что же такое лакрица. Потому что она не очень известна в нашей стране.

Итак, лакрица или солодка – многолетнее травянистое растение из семейства бобовых, которое имеет длинное и сложное название Glycyrrhiza glabra, пишет "Сомелье в зеленых штанах".

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Солодку, а точнее, экстракт корня этого растения, широко используют как лекарственное средство, а также как природный пищевой ароматизатор. Помните такие коричневые конфеты со специфическим, немного похожим на анис, немного аптечным ароматом и привкусом? Это они – конфеты с лакрицей! И пусть вас не пугает слово "ароматизатор", обратите лучше внимание на слово "природный"!

Откуда аромат лакрицы может взяться в вине?

Мы с вами уже достаточно осведомлены, и помним, что ароматы, которые случаются в вине, имеют молекулярную природу. Итак, аромат лакрицы – что это за молекула?

По классификации винных дескрипторов аромат лакрицы можно отнести к категории сладких, но горьковатых, "аптечных" ароматов. Он принадлежит к той же группе ароматов и вкусов, что и анис, и фенхель, поскольку имеет в своем составе те же химические соединения.

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Основным ароматическим компонентом этой группы является анетол – это органическое химическое соединение, которое содержится в эфирных маслах и отвечает за характерный запах и вкус, свойственный анису и фенхелю.

Конечно же, самого экстракта солодки (или лакрицы) нет в винах, но наличие анетола – химического соединения, о котором говорилось выше, часто воспринимается нами как характерный аромат этого растения.

Аромат лакрицы можно почувствовать в красных винах / Иллюстрация "Сомелье в зеленых штанах"

Его можно почувствовать в красных винах, например, Сира из долины Рона (здесь он обычно сочетается с ароматами спелых темных ягод), или в пикантных ароматах вин, изготовленных из винограда Неббиоло, таких как Бароло и Барбареско из северо-западной Италии. В этих винах аромат лакрицы часто встречается в сочетании с ароматами фиалки и розы.

Наше восприятие аромата лакрицы на самом деле не является однородным, хоть в винах, хоть где бы то ни было еще. Одним это напоминает маленькие конфеты из жестяной коробки, которыми их угощала бабушка, другим – микстуру от кашля, от которой они морщат нос. Но лакрицу это не волнует, в конце-концов, она и не должна всем нравиться.

"Сомелье в зеленых штанах" советует вам наслаждаться различными винами, распознавать ароматы и доверять своим ощущениям. Даже если вы в винах находите лакрицу, этому можно найти логическое объяснение!