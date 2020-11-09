Ркацители – один из самых распространенных и любимейших сортов винограда в Грузии.

"Часто говорят, что "Ркацители – "грузинский Шардоне", потому что он так же популярен в Грузии, как Шардоне во всем мире", – рассказывает Гиорги Иукуридзе, учредитель компании SHABO.

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В то же время Ркацители хорошо проявил себя в наших широтах, в частности, на терруарах юга Украины. Винодельческая компания SHABO уделяет этому сорту особое внимание.

Лозы Ркацители, выращиваемые в шабском терруаре, были завезены сюда почти полстолетия назад. Они отлично прижились, а благодаря стараниям агрономов и технологов компании, 40-летние лозы омолодились и чувствуют себя прекрасно.

Лозам сорта Ркацители в SHABO 40 лет, они дают прекрасный виноград, из которого делают особые вина/ Фото SHABO

Следует отметить, что сорт Ркацители обладает характерной, выразительной и узнаваемой ароматикой, которая прекрасно раскрывается как в белых сухих, так и в так называемых "оранжевых" винах, которые производят по древней кахетинской технологии – в глиняных сосудах под названием квеври.

Сортировка винограда Ркацители перед переработкой/ Фото SHABO

О том, как в SHABO производят вина из сорта Ркацители в квеври, мы уже рассказывали здесь. А увидеть этот процесс воочию вы можете, посетив Центр культуры вина SHABO.

Если такой возможности в ближайшее время нет, не огорчайтесь: Гиорги Иукуридзе организовал для вас небольшую видеоэкскурсию по виноградникам Ркацители и производству Ркацители по кахетинскому методу.

SHABO Rkatsiteli Reserve 2019: дегустационные заметки

Давайте же продегустируем это вино. SHABO Rkatsiteli Reserve 2019 – расскажи нам о себе!

Стиль вина: orange wine, прошло выдержку в квеври на мезге (мы помним, что мезга – это масса, которая образуется в результате дробления винограда: кожица, гребни, косточки, мякоть) в течение 3 месяцев. Потенциал выдержки этого вина в бутылке – не менее 3-5 лет.

Цвет: насыщенный, янтарно-золотистый – классический цвет "оранжей".

Аромат: с ярким и одновременно элегантным характером. Выраженная ароматика сухофруктов, абрикоса, миндаля, с нотами бергамота и табака. В аромате также ощущается характерная для Ркацители цедра грейпфрута.

Вкус: гармоничный, бархатистый, округлый, c ярко выраженными танинами (свойство "оранжевых" вин). Послевкусие долгое и приятное, с оттенком дикого меда и сухих полевых трав.

Общее впечатление: вряд ли можно назвать SHABO Rkatsiteli Reserve 2019 вином "на каждый день", хотя оно менее интенсивно в ароматике и вкусе, чем некоторые его грузинские собратья. Элегантное и гастрономичное, оно требует правильной подачи и особого отношения.

SHABO Rkatsiteli Reserve 2019/ Фото SHABO

Рекомендуемая температура подачи: это вино не стоит переохлаждать – в слишком охлажденном варианте аромат будет закрытым, и вы не сможете насладиться им сполна. Рекомендуем подачу при температуре от +14 до +18.

Гастрономические пары: вину, приготовленному по кахетинскому методу – конечно же, импонирует традиционная кахетинская и грузинская кухня! Цыпленок-табака, сациви, различного рода хачапури и шоти пури в сочетании с пряными овощными соусами (ткемали, аджика) и закусками.

Сыры – традиционные грузинские сыры: мягкий имеретинский, сулугуни, тушинский овечий, восстановленные грузинские сыры – тенили, скибу и др. Отлично подойдут также разные виды лобио и пхали.

К SHABO Rkatsiteli Reserve 2019 прекрасно подходят традиционные грузинские хачапури/ Фото SHABO

Пейте вдумчиво и ответственно, наслаждайтесь ароматом и вкусом и обязательно сочетайте SHABO Rkatsiteli Reserve 2019 со вкусной и гармонично подобранной едой!