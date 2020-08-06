Розовое вино – продукт с неповторимым ягодно-фруктовым вкусом и ароматом и розовым цветом, который может иметь разные оттенки: от насыщенного цвета красной смородины до нежно-лососевого.

Это отдельный промежуточный вид вина между белым и красным, производимый по уникальной технологии. Какие особенности этого типа вина, разбирался 24 канал.

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Вина по цвету делятся на три категории:

Красные – создаются из красных сортов винограда. Оттенок может быть фиолетовым, рубиновым, гранатовым или кирпичным. При длительной выдержке цвет меняется от темного к гранатовому, иногда – с кирпичным оттенком. Возможен осадок в бутылке (это признак "возрастного" вина).

Белые – из белого винограда. Цвет варьируется от бледно-лимонного, светло-соломенного до золотистого оттенка (в зависимости от сорта).

Розовые – из красного винограда. Производят методом отбора сока сразу же при переработке ягод и его непродолжительного контакта с кожицей, чтобы получить менее насыщенный розовый цвет. Допускается использование смеси белых и красных сортов.

Розовое вино с каждым годом завоевывает все больше поклонников / Фото slon.fr

"Розе" – так розовое вино называют во Франции, "Блаш" – в США и "Розадо" – в Испании.

Где и из чего производят розовое вино

Оно изготавливается почти во всех винодельческих странах, в том числе в Аргентине, Чили и Австралии, однако традиционными поставщиками розовых вин являются Прованс, Тоскана, Тавель, Лирак (Франция), Риоха, Рибера дель Дуэро, Пенедес (Испания) и Калифорния (США).

На первом месте по производству розовых вин, конечно же, стоит Франция (около 35%), однако его также выпускают в Италии, Австралии, Грузии, Новой Зеландии, Южной Африке и Марокко и, безусловно, в Украине.

Украина также входит в число производителей розовых вин / Фото berkem

Цвет розового вина зависит от сорта винограда, выдержки и времени контакта сока с виноградной кожицей.

Розовое вино наиболее часто производят из таких сортов винограда: Grenache, Cinsault, Tempranillo, Pinot Noir, Merlot, Malbec, Pinot Meunier, Cabernet Sauvignon, Saperavi. Как правило, эти вина пьют молодыми, рекомендованный срок их выдержки в бутылке составляет до 3х лет. Максимально раскрытым букет считается у вин с годовой-двухгодовой выдержкой.

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Как пить розовое вино

подается охлажденным до 10–12°C в качестве аперитива или просто за ужином, обедом;

в качестве аперитива или просто за ужином, обедом; бокал рекомендуется наполнять лишь наполовину – это позволит лучше прочувствовать тонкий аромат вина;

– это позволит лучше чтобы оценить вкус, лучше пить маленькими глотками;

за счет нежного вкуса и аромата подойдет в пару к множеству блюд (рыба, красная икра, фаршированные перепелиные яйца, свежие устрицы, паштеты и пр.).

Розовое вино станет отличной компанией для множества блюд / Фото Pixabay

В последние годы популярность розового вина в мире стремительно растет. Оно часто участвует в мировых фестивалях высокой кухни и завоевывает все большее число поклонников.