Любители игристого вина или шампанского в пару к любимому напитку часто выбирают устрицы или икру.

Однако отличной альтернативой может стать редис, заявил президент Delamotte и Salon Champagne Дидье Депон, пишет decanter.

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Все началось с рекламного плаката Champagne growers union, на котором изображен мешок редиса и бокал шампанского с лозунгом: "Шампанское: зарезервировано на все случаи жизни", о чем написала французская газета L'Union.

Дидье Депон рассказал, что впервые о таком сочетании много лет назад услышал от французского энолога, профессора Жака Пюизе.

Я сначала задумался: шутит он или нет? А потом попробовал, и это оказалось потрясающе! Я очень люблю икру, но теперь выращиваю в своем саду разные виды редиса. Я наслаждаюсь сочетанием шампанского и черного редиса не реже раза в неделю, – заявил Депон.

Необычное сочетание пришлось по вкусу французам / Фото nastroy

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Жак Пюизе, который стал открывателем необычной пары шампанское + редис, основал Институт вкуса во Франции и является автором руководства по сочетанию французских вин с различными продуктами питания.

Он пояснил, что одной из причин сочетания шампанского и редиса является их пряный характер. По словам профессора, компоновать вино и еду совсем не сложно.

В жизни все просто, нужно лишь слушать, что тебе говорит еда, – отметил Пюизе.

Обычный редис превзошел икру и устрицы / Фото grandkulinar