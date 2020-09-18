Украинцы, равно как и жители многих других стран, в этом году значительно реже выезжают за границу, но тягу к путешествиям никто не отменял. Внутренний туризм — тренд сезона, и нам повезло: Украина богата и морями, и горами, и множеством красивейших, уникальных уголков.

Одно из таких мест, неизменно притягивающих экспертов, винолюбов и просто туристов — первый и пока единственный в Украине Центр культуры вина, созданный на базе одной из крупнейших винодельческих компаний страны – SHABO.

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Уникальный терруар

Даже если вы объездили половину виноделен Европы, этот объект вас наверняка поразит. Что делает его уникальным? Во-первых, конечно же, — исключительный терруар. Поселок Шабо расположен на перешейке между Черным морем и Днестровским лиманом. Помимо того, что это просто очень красиво, эта зона имеет специфические климатические особенности и особый состав почв, на которых высажены виноградники SHABO. Площадь виноградников внушительная: это более 1200 га, около 4 млн элитных виноградных лоз и более 20 сортов винограда. Некоторые лозы здесь растут на песках. Речь идет, в первую очередь, о знаменитом автохтоне, то есть коренном, произрастающем в этом регионе, сорте винограда Тельти-Курук.

Виноградники Тельти-Курук​ / Фото Кирилл Печерик

Центр культуры вина SHABO расположен в самом сердце виноградников, поэтому у вас есть отличная возможность увидеть, как растет виноград и как за ним ухаживают виноградари и виноделы компании. Виноградниками, уходящими за горизонт, можно любоваться бесконечно. И, конечно же, выкладывать потрясающие фото в Instagram.

Фото SHABO

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Лоза и современное искусство

Лоза для винодела — это святое, именно поэтому на территории Центра возвышается памятник виноградной лозе — единственный в Европе. Арт-объект высотой около 4 м выполнен из бронзы, его автор – известный одесский художник-скульптор Михаил Рева. Эта скульптура – часть уникального ансамбля "Трилогия виноградной лозы". Ее продолжение — коллекция скульптурных масок "Лики лозы", также от Михаила Ревы. Маски созданы из бронзы, мрамора и позолоченных фрагментов лозы.

Фото SHABO

Еще одна арт-экспозиция Центра, достойная внимания – фотовыставка известного французского фотографа Мишеля Седана. Это интересная коллекция фото, выполненных в режиме макросъемки, под названием 'Shabo terroir' ('Терруар Шабо').

Шабо — регион с давними винодельческими традициями

Далеко не всем известно, что традиции виноградарства и виноделия были заложены в регионе Шабо еще в античные времена, а лет 200 назад переселенцы из Швейцарии основали здесь первую (и единственную в мире) автономную швейцарскую колонию. В Центре культуры вина сохранили и отреставрировали древние швейцарские подвалы, над которыми находится настоящий Музейный лабиринт, посвященный истории виноделия региона, начиная с античных времен.

Однако главным искусством Центра культуры вина является искусство виноделия. Гости Центра могут вживую наблюдать магию всех производственных процессов. Уровень технологий и экспертиза сотрудников SHABO впечатляет как любителей, так и экспертов-виноделов, в том числе зарубежных — проверено. Все находится здесь же: Винный Дом SHABO, Коньячный Дом SHABO, а совсем рядом — и Дом игристых вин SHABO.

Фото SHABO

Шабо — рай для дегустатора

Можно ли удержаться от дегустаций в Центре культуры вина? Можно, но очень сложно. Тем более, что в SHABO шесть великолепных дегустационных залов, а также гордость его создателей — фамильная энотека.

К слову, эксклюзивные вина Family Reserve создаются в SHABO уже десять лет, но широкому кругу ценителей станут доступны только в конце 2020 года. Обладатели вин из этой коллекции смогут приобрести ячейку в хранилищах Центра, а также заказать уникальную этикетку для этих вин с изображением собственного семейного герба, который компания SHABO поможет разработать индивидуально для вас.

Фото SHABO

Вина SHABO отмечены сотнями наград лучших дегустационных конкурсов мира и, безусловно, заслуживают самого пристального внимания.

Дегустация — прекрасная возможность познакомиться с винами SHABO в категории fine wine за разумные деньги. Гостям Центра предлагают три варианта дегустации: Стандарт — 6 вин из коллекций SHABO Классик, Reserve (в том числе и знаменитый Тельти-Курук, о котором мы говорили выше) и игристое SHABO Special Edition; VIP — 1 игристое и 5 тихих вин из премиальных коллекций Grand Reserve и Vaja Grand Cru; VIP+ (с посещением Дома игристых вин) — 3 игристых из коллекций Classic, Grand Reserve и Special Edition, и 5 тихих вин из коллекций Reserve, Grand Reserve и Vaja Grand Cru (более предметную информацию по актуальному дегустационному листу можно получить непосредственно в Центре).

Фото SHABO

Пробовать вина SHABO в сочетании с традиционной украинской и грузинской кухнями также можно в ресторане "Шабский дворик", расположенном неподалеку.

Те вина, которые понравились вам на дегустациях, а также другие, в том числе редкие образцы вин SHABO, можно приобрести в фирменном бутике, здесь же, на территории комплекса.

Центр культуры вина SHABO интересен для посещения в любое время года. Больше информации и запись на экскурсии и дегустации – на сайте Центра и на странице в Facebook.