Приглашаем на 14-й Kyiv Food and Wine Festival

Соскучились по ярким событиям и положительным эмоциям? 14-й Kyiv Food and Wine Festival планируется как огромный праздник вкусной еды и благородных напитков. Принимает гостей знаменитое арт-пространство галереи LAVRA 29 и 30 августа. Свой вклад в эти во всех отношениях вкусные выходные сделает и компания SHABO.

Читайте Украинские вина SHABO покорили мишленовские рестораны Европы

На своем стенде любимый винный бренд представит гостям, как хорошо известные украинцам коллекции, так и эксклюзивные вина. Редакция настоятельно советует обратить внимание на:

вино из украинского автохтонного сорта Тельти-Курук , в SHABO он представлен в коллекции Reserve и Grande Reserve

, в SHABO он представлен в линейке игристых — на коллекцию, созданную по методу Шарма

выдержанные игристые вина по классическому методу, и лимитированную коллекцию игристых Grand Reserve

Лучшие вина SHABO украсят Kyiv Food and Wine Festival | Фото shabo.ua

нишевый напиток ICE WINE (используется популярная в Новом Свете технология, когда натуральная сладость достигается замораживанием винограда)

(используется популярная в Новом Свете технология, когда натуральная сладость достигается замораживанием винограда) также на стенде будет возможность познакомиться с тихими и игристыми винами эксклюзивной линейки SHABO – Vaja Grand Cru.

Важная информация! Компания SHABO заботится о здоровье и безопасности украинцев, а организаторы фестиваля придерживаются всех официальных рекомендаций МОЗ, поэтому на локации будет присутствовать ограниченное количество гостей.

Интересно Уникальность на вкус: вертикальная дегустация вин Тельти-Курук SHABO

Обязательным условием будет вход в маске и ношение маски на территории фестиваля, за исключением времени, когда употребляется пища или вино. На территории фестиваля будет размещено достаточное количество антисептиков на всех зонах контакта. Также здесь можно будет приобрести дополнительную маску. Организаторы обеспечивают еще более тщательную и частую, чем обычно, дезинфекцию поверхностей и помещений.

SHABO представит свои лучшие коллекции вина на фестивале / Фото shabo.ua

Будем здоровы, и до встречи на 14-м Kyiv Food and Wine Festival!

Даты: 29 и 30 августа

Адрес: художественная галерея LAVRA, ул. Лаврская, 7Б.

Чтобы узнать больше о фестивале, его участниках и активностях и быть в курсе всех новостей, подписывайтесь на событие https://www.facebook.com/events/308856670167508/