Довольно часто после какого-то семейного мероприятия остается недопитая бутылка вина, которую жалко выбросить. Здесь возникает логичный вопрос – что с ним делать?

Открытое вино может стоять в течение некоторого времени, но соблюдением нескольких условий. Что происходит с недопитым напитком и как его правильно хранить, рассказывает 24 канал.

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Что происходит с откупоренным вином

Игристое вино

Его основная ценность – вкус и аромат, однако для удержания углекислого газа внутри стоит приобрести специальную пробку. Хранить бутылку нужно в холодильнике. Игристые вина для сохранения ароматики и СО2 всегда лучше выпивать в день открытия.

Белое вино

После откупорки может менять свои свойства – становиться не таким свежим и несколько иного цвета. Важно, что все вина оксидируются по-разному – некоторые становятся красивее, другие – увядают. Более дорогие вина довольно долго хранятся, не меняя своих свойств.

Красные вина

Неплохо ведут себя после открытия. Несколько дней могут стоять в холодильнике, не меняя свойств.

Способность сохраняться зависит от конкретного вина / Фото Pixabay

Сколько можно хранить открытую бутылку

Десертные вина сохраняются в холодильнике от нескольких дней до двух недель без потери вкуса и аромата.

сохраняются в холодильнике от нескольких дней до двух недель без потери вкуса и аромата. Сухие белые вина – лучше не хранить более суток.

– лучше не хранить более суток. Красные вина – можно хранить в холодильнике несколько дней.

Важный момент – остаток напитка. Если в бутылке – один бокал, срок хранения снижается. Это связано с тем, что воздух заполняет объем тары и окисление происходит достаточно быстро.

Также есть вина, которые лучше раскрываются спустя несколько часов после открытия.

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Как правильно хранить вино

Для того чтобы продлить жизнь напитку, его можно перелить в другую тару меньшего объема. Когда уровень достигнет верхней части горлышка, бутылку нужно закупорить пробкой и поставить в холодильник. Такое вино может простоять до недели. Если же налить пару бокалов и снова хранить в той же бутылке, напиток выдержит около двух дней и начнет портиться. Для продления срока можно воспользоваться вакуумной пробкой – это позволит сохранить вино еще на 2-3 дня.

Вакуумная пробка позволит продлить жизнь вина / Фото verco

Важно учитывать, что вина хранятся исключительно в холодильнике, а не на полках – при сниженных температурах скорость химических реакций меньше, а значит и окисляются они медленнее. В ресторанах откупоренные вина хранятся в течение суток (некоторые – два-три дня).