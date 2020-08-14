В современном мире есть множество вин и тысячи производителей. Часто они неизвестны для обычного потребителя. Здесь на помощь приходит сомелье.

Этот человек знает о вине все и дает информацию, которая поможет вам сделать выбор. Кто же такой сомелье и в чем его задачи, рассказывает 24 канал.

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Сомелье Винный эксперт. Человек, который владеет навыками дегустации вина, знаниями о его производстве, видах, типах, хранении, выдержке, подаче и сочетаемости с едой и другими напитками.

Наиболее часто сомелье работают в ресторанах высокого уровня, однако они также есть в некоторых винных маркетах. Хороший эксперт может приносить заведению солидную прибыль (до 40% в месяц). Этой профессии обучают в школах сомелье.

Сомелье должен:

владеть знаниями о вине, его истории, производстве и пр.;

помнить вкус различных вин, их характеристики;

хорошо разбираться в производителях и стилях вин, которые они производят;

отслеживать вкусы посетителей;

обладать "чутьем";

разбираться в комбинировании вин с разнообразными блюдами и другими напитками.

Процесс дегустации вина / eggmijin, Pixabay

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Особенности профессии

Сомелье составляет винную карту заведения и занимается закупкой вин у поставщиков. После получения партии вина, он следит за условиями хранения. Сюда относятся: правильная температура, влажность, положение бутылок (они должны лежать горизонтально, чтобы вино омывало пробку, а за несколько дней до подачи переворачиваться вертикально для того, чтобы осадок, если он есть, опустился на дно).

Перед подачей напитка клиенту, сомелье должен проверить внешний вид бутылки и довести ее до нужной температуры. Только после этого вино выносится в зал посетителю.

Сомелье показывает бутылку гостю, демонстрирует этикетку, представляет название вина и производителя, сообщает характеристики (сорт винограда, классификацию, год урожая). Далее бутылка откупоривается, сомелье наливает немного в свой бокал и оценивает качество (цвет, аромат, вкус, наличие или отсутствие дефектов), после чего возможность попробовать вино предоставляется гостю. После одобрения, напиток разливают по бокалам.

Чем еще обладает хороший сомелье

Презентабельная внешность

Грамотная чистая речь

Умение объяснить клиенту нюансы вкуса и особенности напитка профессиональным, но простым языком

Внимательность

Корректность

Вежливость

С помощью сомелье можно выбрать подходящее вино в ресторане / Фото drinks

Известные украинские сомелье и винные эксперты

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