Сомелье: кто это, чем занимается и в чем особенности профессии
В современном мире есть множество вин и тысячи производителей. Часто они неизвестны для обычного потребителя. Здесь на помощь приходит сомелье.
Этот человек знает о вине все и дает информацию, которая поможет вам сделать выбор. Кто же такой сомелье и в чем его задачи, рассказывает 24 канал.
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СомельеВинный эксперт. Человек, который владеет навыками дегустации вина, знаниями о его производстве, видах, типах, хранении, выдержке, подаче и сочетаемости с едой и другими напитками.
Наиболее часто сомелье работают в ресторанах высокого уровня, однако они также есть в некоторых винных маркетах. Хороший эксперт может приносить заведению солидную прибыль (до 40% в месяц). Этой профессии обучают в школах сомелье.
Сомелье должен:
- владеть знаниями о вине, его истории, производстве и пр.;
- помнить вкус различных вин, их характеристики;
- хорошо разбираться в производителях и стилях вин, которые они производят;
- отслеживать вкусы посетителей;
- обладать "чутьем";
- разбираться в комбинировании вин с разнообразными блюдами и другими напитками.
Процесс дегустации вина / eggmijin, Pixabay
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Особенности профессии
Сомелье составляет винную карту заведения и занимается закупкой вин у поставщиков. После получения партии вина, он следит за условиями хранения. Сюда относятся: правильная температура, влажность, положение бутылок (они должны лежать горизонтально, чтобы вино омывало пробку, а за несколько дней до подачи переворачиваться вертикально для того, чтобы осадок, если он есть, опустился на дно).
Перед подачей напитка клиенту, сомелье должен проверить внешний вид бутылки и довести ее до нужной температуры. Только после этого вино выносится в зал посетителю.
Сомелье показывает бутылку гостю, демонстрирует этикетку, представляет название вина и производителя, сообщает характеристики (сорт винограда, классификацию, год урожая). Далее бутылка откупоривается, сомелье наливает немного в свой бокал и оценивает качество (цвет, аромат, вкус, наличие или отсутствие дефектов), после чего возможность попробовать вино предоставляется гостю. После одобрения, напиток разливают по бокалам.
Чем еще обладает хороший сомелье
- Презентабельная внешность
- Грамотная чистая речь
- Умение объяснить клиенту нюансы вкуса и особенности напитка профессиональным, но простым языком
- Внимательность
- Корректность
- Вежливость
С помощью сомелье можно выбрать подходящее вино в ресторане / Фото drinks
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