Правда ли, что вино, выдержанное в дубовой бочке, лучше того, что видело лишь стальной резервуар? Неужели винодел отправляет в "дерево" лишь свои наилучшие образцы?

Никоим образом! Если выбирать между винами с разным типом выдержки, вы должны отталкиваться исключительно от того, что именно вы ожидаете от вина, рассказывает Сомелье в зеленых штанах.

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Но стальные резервуары для винодела – это иногда как жизнь на вулкане. Недавно на одной из виноделен Вильямалеа (Испания) случилось то, что напоминает знаменитую сцену из фильма Стэнли Кубрика "Сияние". Из огромной цистерны начали вытекать красные реки. В целом, компания потеряла 50 тысяч литров вина. По словам ее президента причиной беды стал отказ клапана. Это уже не первое такое винное извержение. В 2018 году в Италии взорвалась цистерна с просекко. Еще в одном итальянском городке из-за проблемы в системе хранилища в водопроводные трубы попало Lambrusco Grasparossa. Таким образом, из кранов местных жителей целых четыре часа лилось ламбруско!

Какие вина выдерживают в стали?

Вина из ароматических сортов винограда. Металлический резервуар, который еще называют "нейтральным", не влияет на конечный вкус напитка, потому на выходе мы чувствуем исключительно те оттенки, которые присущи самому сорту. "Стальные" вина будут звонкими, свежими, хрустящими и будут иметь яркую ароматику. Например, это могут быть Рислинг, Совиньон блан, Пино гриджио, Альбариньо и многие другие образцы. Из красных – Гаме и Каберне Фран.

Металлические резервуары используют для вин с ярким вкусом/ Фото Pixabay

Какие вина выдерживают в дубе?

Дубовой же огранке виноделы подвергают вина из нейтральных сортов винограда. Как результат, они становятся сложнее. Благодаря микропорам в дубе вино контактирует с кислородом, в результате чего оно развивается, становится более мягким и гармоничным. В то же время древесина вступает в химическую реакцию с винными кислотами, в результате чего некоторая их часть превращается в сложные эфиры. Так вино и получает более сложную ароматику. Бочки меньшего размера придают напитку больше дубовых оттенков.

Традиционные дубовые бочки придают вину особенные ноты/ Фото Unsplash

Но со временем дубовые бочки становятся нейтральными и уже не дают вину ту окантовку, которую получали предыдущие винтажи. Но такие бочки еще могут обеспечивать вино микрооксидацией (медленным насыщение кислородом). Вино становится мягче, но уже не приобретает дубовых ароматов.

Работа с дубом требует серьезных финансовых инвестиций, потому выдержанные в дереве вина стоят дороже.

Существуют разные виды деревянных бочек – по размеру и виду дуба. Виноделы используют американский, французский и восточноевропейский дуб. "Американец" придает вину оттенки кокоса, "француз" – специй, а восточноевропейские бочки больше влияют на текстуру вина, чем на его вкусовую палитру.

Как и зачем люди начали выдерживать вина?

В древние времена человечество наслаждалось молодыми винами, то есть сразу после процесса брожения. А виноторговцы пытались распродать все свое вино почти за копейки. Еще бы! Уже совсем скоро карета превратится в тыкву, а вино – в уксус. Однако некоторые сообразительные виноделы все же пытались продлить жизнь товара и хранили его в плотно закрытой емкости, похожей на глиняные горшки или кожаные пузыри.

Амфоры — первый сосуд для хранения и транспортировки вина/ Фото vino2rs

Но кроме цели сохранить вино перед предпринимателями стоял еще один вопрос - транспортировка (согласитесь, пузыри – так себе вариант ). Тогда на помощь пришли дубовые бочки, которые достаточно неплохо справились с заданием. Но был один нюанс – аромат вина несколько менялся. "Но ничего так, действительно неплохо", – причмокивали дегустаторы. Конечно, с тех пор дубовая бочка, как и сам процесс производства, изменилась. А впоследствии в винную промышленность пришла и нержавеющая емкость.

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Как бы там ни было, но Сомелье в зеленых штанах очень радуется, что в отличие от наших пращуров сегодня он имеет возможность дегустировать вина разных стилей и методов производства.