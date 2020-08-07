Сухое вино: что это такое, чем отличается от полусухого и полусладкого
Выбор вина – задача непростая и зависит не только от финансовых возможностей, но и от вкусовых предпочтений.
Кто-то предпочитает сухие вина, кто-то – полусухие или полусладкие. Что же такое сухое вино и в чем его отличия от других типов вин, разбирался 24 канал.
Читайте Вино: его особенности и преимущества перед другими напитками
Сухимназывается вино, в котором дрожжи «насухо» переработали сахар (остаток может составлять до 0,3%). Крепость такого вина составляет - 9-14%.
По содержанию сахара и спиртовой основы вина бывают:
• тихие столовые;
• игристые;
• тихие крепленые вина.
В свою очередь тихие столовые вина делятся на:
- сухие (сахар до 0,3%, спирт – 9-14%);
- полусухие (сахар – 0,5-2,5%, спирт – 9-14%);
- полусладкие (сахар – 3-8%, спирт – 9-13%).
Таким образом, сухие вина относятся к категории столовых вин, и бывают белые, красные, и розовые.
Белые сухие вина
Особенности
- соломенный цвет с оттенком от бледно-лимонного (в невыдержанных) до темно-золотистого (в выдержанных);
- свежий вкус;
- ярко выражен букет.
Качество таких вин зависит от особенностей сорта, от условий произрастания лоз, зрелости винограда, его переработки и условий хранения.
Белое сухое вино имеет достаточно выраженный букет / Фото Pexels
Интересно Как производят вино: технология и основные этапы
Красные сухие вина
Особенности
- от светло красного до насыщенно красного цвета с различными оттенками (к примеру, рубиновым , гранатовым);
- насыщенный вкус;
- хороший, мягкий баланс, умеренная кислотность;
- аромат – фруктово-ягодный.
Красное сухое вино может быть разного оттенка / Фото foodiesfeed
Розовые сухие вина
Особенности
- от светло-розового ("нежный лосось") до насыщенно розового (красная смородина, барбарис) оттенка;
- отличаются свежестью;
- приятные и легкие ягодные аромат и вкус (клубника, малина, земляника, барбарис).
Розовые сухие вина имеют ягодный аромат / Фото slon.fr
Чем отличаются сухие вина от полусухих и полусладких
- Самое главное различие – содержание сахара. В сухих винах доля сахара составляет до 0,3%, в полусухих -0,5-2%, в полусладких – 3-8%.
- Вкус. Сухие белые вина отличаются более высокой кислотностью, в красных сухих, кроме кислотности, присутствует танинность (вяжущая терпкость). У сладких и полусладких во вкусе ощущается больше сладости, за которой "прячется" кислотность – такое сочетание делает их свежими и не приторными.
- Крепость сухих и полусухих вин составляет 9-14%, а полусладких – 9-13%.
- Виноград. Наиболее часто используемые сорта: белые – Шардоне, Совиньон Блан, Пино Гри, Пино Блан, Мускат Оттонель и т.д. Красные – Мерло, Каберне Совиньон, Каберне Фран, Саперави и пр.