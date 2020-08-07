Выбор вина – задача непростая и зависит не только от финансовых возможностей, но и от вкусовых предпочтений.

Кто-то предпочитает сухие вина, кто-то – полусухие или полусладкие. Что же такое сухое вино и в чем его отличия от других типов вин, разбирался 24 канал Читайте Вино: его особенности и преимущества перед другими напитками Сухим называется вино, в котором дрожжи «насухо» переработали сахар (остаток может составлять до 0,3%). Крепость такого вина составляет - 9-14%. По содержанию сахара и спиртовой основы вина бывают: • тихие столовые; • игристые; • тихие крепленые вина. В свою очередь тихие столовые вина делятся на: сухие (сахар до 0,3%, спирт – 9-14%); полусухие (сахар – 0,5-2,5%, спирт – 9-14%); полусладкие (сахар – 3-8%, спирт – 9-13%). Таким образом, сухие вина относятся к категории столовых вин, и бывают белые, красные, и розовые. Белые сухие вина Особенности соломенный цвет с оттенком от бледно-лимонного (в невыдержанных) до темно-золотистого (в выдержанных);

свежий вкус;

ярко выражен букет. Качество таких вин зависит от особенностей сорта, от условий произрастания лоз, зрелости винограда, его переработки и условий хранения. Белое сухое вино имеет достаточно выраженный букет / Фото Pexels Интересно Как производят вино: технология и основные этапы Красные сухие вина Особенности от светло красного до насыщенно красного цвета с различными оттенками (к примеру, рубиновым , гранатовым);

насыщенный вкус;

хороший, мягкий баланс, умеренная кислотность;

аромат – фруктово-ягодный. Цвет, аромат и вкус красного сухого вина зависит от сорта винограда, условий произрастания, технологии производства и возраста вина. Красное сухое вино может быть разного оттенка / Фото foodiesfeed Розовые сухие вина Особенности от светло-розового ("нежный лосось") до насыщенно розового (красная смородина, барбарис) оттенка;

отличаются свежестью;

приятные и легкие ягодные аромат и вкус (клубника, малина, земляника, барбарис). Розовые сухие вина имеют ягодный аромат / Фото slon.fr Чем отличаются сухие вина от полусухих и полусладких Самое главное различие – содержание сахара. В сухих винах доля сахара составляет до 0,3%, в полусухих -0,5-2%, в полусладких – 3-8%. Вкус. Сухие белые вина отличаются более высокой кислотностью, в красных сухих, кроме кислотности, присутствует танинность (вяжущая терпкость). У сладких и полусладких во вкусе ощущается больше сладости, за которой "прячется" кислотность – такое сочетание делает их свежими и не приторными. Крепость сухих и полусухих вин составляет 9-14%, а полусладких – 9-13%. Виноград. Наиболее часто используемые сорта: белые – Шардоне, Совиньон Блан, Пино Гри, Пино Блан, Мускат Оттонель и т.д. Красные – Мерло, Каберне Совиньон, Каберне Фран, Саперави и пр.