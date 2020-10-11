Вообще розовый цвет не существует. Ученые утверждают, что на самом деле мы не можем видеть розовый цвет, потому что он не входит в список канонических цветов. Поэтому неизвестно, то ли влюбленность в жизнь добавляет нам возможность видеть этот цвет, то ли что-то помогает ввести наше зрение в розовое заблуждение...

Давайте вспомним, как изготавливают rose. Начнем с влюбленности – тип розового вина это самый давний из всех типов вин, поскольку также его можно назвать "недокрасным", рассказывает "Сомелье в зеленых штанах".

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Когда-то вино цвета "дикой розы" любили Людовик XIV, Филипп IV, а еще – несколько Пап Римских и несколько королей Франции, как Рене Добрый. Поскольку раньше не хватало возможностей изготовить чисто красные вина, то можно сказать, что почти все красные вина ранее были розовыми. Вина Бордо поэтому так и называли "клерет", то есть "светленькие".

А еще в становлении розовых вин в современном мире важнейшую роль сыграли Эрнест Хемингуэй, Фицджеральд и Джимми Хендрикс...

Иллюстрация / "Сомелье в зеленых штанах"

Надеемся, что теперь у вас достаточно исторической информации для поддержания диалога о розовых винах и есть веские объяснения, чтобы доказать, что не только женщинам стоит лакомиться этим напитком, и теперь немного информации практической.

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Розовые вина изготавливают несколькими способами:

Метод короткой мацерации или "вино одной ночи" (да, именно так)

Это когда из винограда темного цвета выжимают прозрачный сок, а затем этот сок несколько часов держат в контакте со шкурками, контролируя яркость и насыщенность цвета. Когда оно получает нужный цвет, шкурки забирают. В зависимости от времени мацерации можно получить очень нежный розовый оттенок, или насыщенно розовый, практически красный цвет.

Метод Saignée или "кровопускание" (да, именно так)

Около 10% розовых вин производят одновременно с красными. То есть переливая часть виноградного сока в процессе мацерации в другую емкость. Очень практичный способ – вот тебе сразу и розовое вино, и красное станет более концентрированным, так как с этого момента в процессе мацерации будет немножко меньше сока на том же количестве шкурок...

Розовое вино любили многие известные люди​ / Фото Pixabay

Смешивания красного и белого.

Вообще в Старом Свете (то есть в странах Европы) только столовые вина невысокого качества могут быть получены путем смешивания белых и красных сортов винограда (например, вы можете найти такие вина в супермаркетах в Испании), но в винах высокого качества это запрещено. А вот игристые вина, даже шампанское – исключения! Поэтому не бойтесь, когда на бутылке шампанского увидите вместе белый сорт Chardonnay и красный Pinot Noir. А вот если увидите такие сорта на бутылке с обычным вином – сфотографируйте и пришлите нам, пожалуйста.

О розовых винах нужно знать следующее:

Это самые гастрономические вина в мире. Почти любая пища в сочетании с розовым вином станет праздником и наслаждением. Работает даже с жареным картофелем. Розовые вина часто бывают "сладковатыми". Если вам этот эффект нравится, ищите в первую очередь "анжуйские" вина из региона Луара, Франция. Розовые вина изготавливают во всем мире, чем проще вино – тем меньше цена. Стоит уделить внимание розовым винам Украины – в прошлом году на многих слепых дегустациях они показали хорошие результаты. Розовые вина не женственные.

Если вам кто-то скажет: "розовые вина для девушек", улыбнитесь, покачайте головой и вспомните уроки истории в школе. Ведь розовые вина любил король Франции Филипп IV!

А этот человек мало того, что в 1308 году пленил Папу Римского в Авиньоне, он еще и орден Тамплиеров истребил!

"Сомелье в зеленых штанах" желает вам розового настроения и замечательных вин!