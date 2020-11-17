Продолжаем исследовать классические и оригинальные сочетания вина с разнообразными сырами.

На этот раз WineFolly рассказывают, какое вино может органично дополнить сыры с плесенью, а также сыры из козьего и овечьего молока.

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Сыр Горгонзола и игристый Мускат

Ранее мы говорили о том, что сладкие вина хорошо подходят "робким", нежным по вкусу сырам. Однако вы удивитесь, насколько сладкий игристый Мускат хорошо сочетается с острой Горгонзолой, особенно если раньше вы пробовали такие сыры только с тяжелыми, насыщенными винами. После пикантного вкуса Горгонзолы вам однозначно захочется чего-то свежего, и свежая кислотность Муската обеспечит вам баланс и гармоничность вкуса.

Кстати, прекрасно сочетается с итальянской горгонзолой и украинское игристое, например полусладкое белое SHABO Special Edition Muscat. Его элегантный аромат с тонами тропических фруктов, чайной розы и цитрусовых и насыщенный, освежающий вкус гармонично подчеркивают нежную кремовую текстуру и пряный привкус горгонзолы.

SHABO Special Edition Muscat/ Фото SHABO

Если вам хочется еще необычных сочетаний: пробуйте интенсивный французский Мюнстер и немецкий Гевюрцтраминер.

Попробуйте подавать полусладкое игристое вино к острому сыру с плесенью/ Фото freepik

Сыр Идиасабаль и Темпранильо

Эти двое – одновременно гармония и контраст. Испанские Идиасабаль и Темпранильо даже вкус имеют похожий: солоноватый и с характерными нотами дыма. Полнотелое вино прекрасно дополняет сыр, а его танины в то же время создают интересный контраст с приятным маслянистым вкусом сыра.

Любителям твердых сыров из овечьего молока предлагаем следующие сочетания: кисловатый испанский Манчего и вина из Риохи, насыщенный сливочный Саморано и Гренаш или пикантный Ронкаль и Менсия.

К овечьим сырам подбирайте вина с высокой кислотностью, ощутимыми танинами и интенсивным, насыщенным вкусом / Фото gourmetfoodstore

Козий сыр и Совиньон Блан

Французский Совиньон Блан с цитрусовыми и минеральными нотами подчеркивает ореховые и растительные ароматы в козьем сыре. Вино также имеет достаточный уровень кислотности, чтобы конкурировать с терпким привкусом и землистыми нотами такого сыра.

Отлично работает с твердыми козьими сырами и украинский Совиньон Блан. Попробуйте сочетать такие сыры с SHABO Reserve Sauvignon Blanc. Аромат цитрусовых, белого персика и листьев черной смородины – замечательная пара к орехово-растительной ароматике козьего сыра, а свежий, кислотный вкус и полное тело вина создадут идеальный дуэт с терпковатым вкусом этих сыров.

SHABO Reserve Sauvignon Blanc/ Фото SHABO

Попробуйте также такие комбинации козьих сыров с винами: французский ореховый Шевр и Шенен Блан, деликатный Флоретт и Грюнер Вельтлинер или американский Кремонт и Шабли.

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Сухие и кислотные белые вина хорошо подчеркивают вкус козьего сыра/ Фото freepik