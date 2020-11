В мире немало виноделен – старых и новых, больших и малых, сверхсовременных и классических. А есть и совсем необычные: например, крафтовая винодельня Tank Garage Winery, которая расположена в небольшом городке Калистога в долине Напа, в Калифорнии.

В чем чудаковатость именно этой винодельни? В том, что она размещена в здании старой автозаправки, которая была построена еще в 1930-х годах.

"Когда мы открывали винодельню в 2014 году, мы не знали, сработает ли это, – рассказывают владельцы Tank Garage о своем проекте. – На самом деле, некоторое время нам казалось, что ничего не выйдет. Долина Напа, похоже, была просто не готова к тому, что винодельня может выглядеть как старая бензозаправка с эклектичными винами и винтажной атмосферой. Люди, проезжавшие мимо,смотрели на нас с удивлением, и даже если и останавливались, то пытались заправить авто. Казалось, никто не понимал, в чем прикол".

Возле винодельни стоят настоящие старые бензоколонки/ Фото napawineproject

Но потом все вдруг изменилось – кто-то понял, о чем мы, включился режим "сарафанного радио", и вот уже Tank Garage Winery стала культовым местом, а их вина – ароматные, интенсивно насыщенные, произведенные иногда из малоизвестных сортов винограда по уникальным технологиям – например, с использованием карбонической мацерации (ее обычно используют в винах Божоле Нуво) для производства белых сухих вин – обрели чрезвычайную популярность в регионе. Отдельного внимания заслуживают этикетки вин от Tank Garage: каждая из них – это отдельный концепт, созданный специально под конкретное вино.

Вино 2019 The Revolution Will Not Be Televised, Red Wine, Sierra Foothills/ Фото tankgaragewinery

Вот такой он, калифорнийский крафт. Надеемся, что очень скоро пандемия закончится, и мы с вами сможем путешествовать по солнечной Калифорнии, поэтому обязательно посетим винодельню Tank Garage и продегустируем эти необычные вина. Мечтаем об этом! Never Dream Alone, как говорят владельцы винодельни. Мечтаем вместе.