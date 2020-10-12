Знаете ли вы, что такое "автохтон"? На языке виноделов и виноградарей это — уникальный сорт винограда, свойственный тому или иному винодельческому региону, абориген. К примеру, в Италии таких сортов — более 400, в Грузии — более 500, в Турции — около 600.

Автохтоны есть и в Украине. Настоящей гордостью украинских виноделов можно считать белый сорт Тельти-Курук. Самые обширные виноградники Тельти-Курук находятся в Одесской области и принадлежат винодельческой компании SHABO.

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Тельти-Курук: интересный украинский автохтон

В переводе с тюркского Тельти-Курук означает "лисий хвост". Свое название этот сорт получил благодаря необычной форме грозди, действительно напоминающей кончик лисьего хвоста. По мнению ученых, этот сорт появился на территории Украины несколько сотен лет назад, в период османского господства. Вина Тельти-Курук – своеобразная "визитная карточка" компании SHABO.

Тельти-Курук, виноградники SHABO / Фото SHABO

Тельти-Курук в коллекциях вин SHABO

Не так давно мы писали о вертикальной дегустации выдержанных вин SHABO Telti-Kuruk Grande Reserve. Внимания винолюбов также заслуживает вино этого сорта из коллекции SHABO Reserve.

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В коллекции Reserve представлен Тельти-Курук, не выдержанный в дубе. Это вино прекрасно проявляет свой яркий и уникальный сортовой характер. В его аромате отчетливо слышны цветочно-фруктовые ноты: пьянящая белая акация и спелая айва. Во вкусе — округлость, полнотелость, с характерной для шабского терруара минеральностью и свежим послевкусием.

SHABO Telti-Kuruk Reserve / Фото SHABO

SHABO Telti-Kuruk Reserve: с чем его пить? Советы эксперта

С чем лучше пить SHABO Telti-Kuruk Reserve? Давайте услышим мнение эксперта Виктории Пархоменко. Виктория — ресторатор и ресторанный консультант, владелица ресторанов Klukva&Brukva и Asiatique, лидер Slow Food Kyiv, идеолог и основательница культового киевского проекта "Гастросреда". Виктория любит работать с локальными продуктами и винами.

Фото предоставлено Викторией Пархоменко

"К этому вину идеально подойдут белое мясо, белая рыба — треска, сибас, дорадо на гриле. Отлично — сифуд: крабы, гребешки, креветки, которые оттеняют его свежесть и минеральность.

Если говорить о локальных продуктах, интересной парой к SHABO Telti-Kuruk Reserve будет речная форель. Она имеет едва заметный сладковатый привкус, который отлично подчеркнет фруктовые ноты в аромате Тельти-Курука. Для пикантности можем ее деликатно подкоптить. Гарнир — овощи гриль и пюре из зеленого горошка", — делится своими соображениями Виктория. — "Также прекрасно подойдут к нему нежные ребра карпа, копченые мидии и паштет из азовского бычка с мармеладом из ромашки".

Речная форель с пюре из зеленого горошка / Фото Klukva&Brukva

Ребра карпа / Фото Klukva&Brukva

Копченые мидии / Фото Klukva&Brukva

Паштет из азовского бычка с мармеладом из ромашки / Фото Klukva&Brukva

Признание экспертов и ценителей вин

SHABO Telti-Kuruk Reserve ценят сомелье и любители вин, а также — международные эксперты. Это вино было отмечено наградами ряда авторитетных международных конкурсов, в том числе — International Wine Challenge, Decanter Asia Wine Awards и Los Angeles International Wine Competition.

Дегустируйте, подбирайте свою идеальную пару и наслаждайтесь замечательным украинским автохтоном — SHABO Telti-Kuruk Reserve.