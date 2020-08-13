Ужин с вином: 5 удачных сочетаний от эксперта
Празднуя семейное торжество или отмечая важную дату, каждый из нас сталкивается с задачей – что приготовить и какое вино выбрать.
Хочется, чтобы необычный вечер запомнился всем участникам. Какие сочетания вина и еды станут удачными и помогут сделать ужин незабываемым, эксклюзивно 24 каналу рассказала винный эксперт Евгения Николайчук.
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В нашей голове существует огромное количество стереотипов, это касается сочетания вина и еды, в том числе. Ну, кто из вас не слышал стереотипное "к белому – рыбу", "к красному – мясо". Поиск идеальных взаимодействий между вином и едой может превратиться в абсолютно удивительное открытие. И не стоит загонять себя в строгие рамки, – отметила Евгения.
Топ-5 сочетаний для ужина от Евгении Николайчук
- Устрицы и игристое вино Шабо Классик Экстра Брют.
Солоноватые устрицы и свежее с идеальной кислотность игристое вино – как пара, созданная на небесах. И самое классическое сочетание.
Это вино с приятным фруктовым ароматом изготовлено из сортов винограда Пино Нуар и Шардоне.
Идеальная пара запомнится гостям вечера / Фото cf
- Куриный паштет с вареньем из айвы и оранжевое вино. К примеру, Шабо Ркацители. Квеври.
Оранжевое вино – отличная компания к паштету / Фото gastronom
- Утиная грудка Sous Vide с клюквенным соусом и Шабо Резерв Саперави.
Сортовое выдержанное столовое сухое красное вино станет прекрасным дополнением к грудке с клюквенным соусом.
Сухое красное вино и утиная грудка Sous Vide подойдет как для семейного ужина, так и для торжественного мероприятия / Фото cookpad
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- Паста с копчеными сливками и хамоном с Шабо Тельти-Курук Grand Reserve.
Изготовленное из винограда автохтонного сорта Тельти-Курук сортовое сухое белое вино отличается цветочным ароматом и освежающим вкусом.
Паста с копчеными сливками и хамоном гармонирует с сухим белым Тельти-Курук Grand Reserve / Фото domashniy
- Сорбет из дыни и Шабо Мускатное Голд.
Игристое белое вино Шабо – прекрасно дополнит дынный сорбет. Такое сочетание не будет приторным и надолго запомнится присутствующим.
Такая пара оставит прекрасные воспоминания у гостей / Фото Евродом