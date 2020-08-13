Празднуя семейное торжество или отмечая важную дату, каждый из нас сталкивается с задачей – что приготовить и какое вино выбрать.

Хочется, чтобы необычный вечер запомнился всем участникам. Какие сочетания вина и еды станут удачными и помогут сделать ужин незабываемым, эксклюзивно 24 каналу рассказала винный эксперт Евгения Николайчук.

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В нашей голове существует огромное количество стереотипов, это касается сочетания вина и еды, в том числе. Ну, кто из вас не слышал стереотипное "к белому – рыбу", "к красному – мясо". Поиск идеальных взаимодействий между вином и едой может превратиться в абсолютно удивительное открытие. И не стоит загонять себя в строгие рамки, – отметила Евгения.

Топ-5 сочетаний для ужина от Евгении Николайчук

Устрицы и игристое вино Шабо Классик Экстра Брют.

Солоноватые устрицы и свежее с идеальной кислотность игристое вино – как пара, созданная на небесах. И самое классическое сочетание.

Это вино с приятным фруктовым ароматом изготовлено из сортов винограда Пино Нуар и Шардоне.

Идеальная пара запомнится гостям вечера / Фото cf

Куриный паштет с вареньем из айвы и оранжевое вино. К примеру, Шабо Ркацители. Квеври.

Оранжевое вино – отличная компания к паштету / Фото gastronom

​Утиная грудка Sous Vide с клюквенным соусом и Шабо Резерв Саперави.

Сортовое выдержанное столовое сухое красное вино станет прекрасным дополнением к грудке с клюквенным соусом.

Сухое красное вино и утиная грудка Sous Vide подойдет как для семейного ужина, так и для торжественного мероприятия / Фото cookpad

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Паста с копчеными сливками и хамоном с Шабо Тельти-Курук Grand Reserve.

Изготовленное из винограда автохтонного сорта Тельти-Курук сортовое сухое белое вино отличается цветочным ароматом и освежающим вкусом.

Паста с копчеными сливками и хамоном гармонирует с сухим белым Тельти-Курук Grand Reserve / Фото domashniy

Сорбет из дыни и Шабо Мускатное Голд.

Игристое белое вино Шабо – прекрасно дополнит дынный сорбет. Такое сочетание не будет приторным и надолго запомнится присутствующим.

Такая пара оставит прекрасные воспоминания у гостей / Фото Евродом