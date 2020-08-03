Для укупорки вина в мире используется несколько видов пробок – от традиционных корковых до альтернативных из пластика, стекла или металла.

Как пробки влияют на вино, какие лучше и стоит ли обращать на это внимание при покупке напитка, разбирался 24 канал.

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Виды пробок

Корковая пробка

Наиболее привычный вариант для виноделия. Она изготавливается из коры пробкового дуба. Этот материал используется для укупорки вина сотни лет. Считается, что структура пробки позволяет доступ воздуха к вину, что позволяет ему дозревать и обеспечивает улучшение вкуса, аромата и цвета. Еще одно преимущество пробки – экологичность и легкая утилизация.

Однако традиционная пробка имеет и недостатки. Это:

дороговизна;

необходимость хранить бутылки исключительно в горизонтальном положении, иначе пробка может пересохнуть, а вино испортиться;

"дефект" в виде некоторых бактерий и трихлоранизол, которым может быть поражена пробка, испортит запах и вкус напитка.

Есть также альтернативные варианты, которые используются для укупорки вина.

Прессованная пробка

Изготавливается из обрезков, оставшихся от натуральных пробок. Остатки измельчают, смешивают с парафином, пищевым силиконом, после чего добавляют полиуретановый клей и формируют пробки. Плюсы такого варианта – бюджетная стоимость и сходство с натуральной пробкой. Основной минус – вино под такой "заглушкой" не развивается, а длительное хранение может испортить вкус напитка. Поэтому подобный вариант подходит для недорогих вин, которые выдерживаются не более двух лет.

Прессованные пробки похожи на натуральные / Фото homebuilding

Стеклянные

Экологичный и эстетичный вариант, обеспечивающий плотную укупорку бутылки. Популярен у производителей Италии, Германии и Австрии. Внутренняя поверхность пробки покрывается особым полимером для герметичности. Среди преимуществ можно отметить то, что вино под ней не портится. Однако есть и недостатки – напиток не зреет, а цена – даже выше, чем у натуральной пробки.

Синтетические

Довольно часто используются в Италии и Франции. Основной плюс – дешевизна.Есть также серьезный минус – такие пробки могут пропускать воздух внутрь бутылки, что может испортить вино.

Пластиковые

Используются для закупорки бюджетных игристых вин в Украине, Венгрии, Молдове, России и Болгарии. Из преимуществ – низкая цена. Минусы – вино под ней не развивается. Также неудобство в извлечении из бутылки.

Пластиковые пробки неудобны в использовании, но дешевые / Фото hranim-vino

Винтовые алюминиевые пробки

Производятся из алюминиевого сплава с пластиковой прокладкой внутри. Этот вид пробки полностью перекрывает доступ воздуха к вину, поэтому оно не дозревает. Существенный недостаток – такие напитки непригодны для длительного хранения. Преимущества – удобство в использовании и дешевизна.

Вино под алюминиевыми пробками не сможет храниться годами / Фото Pexels

Какие пробки лучше

Выбор зависит от типа вина. Для столовых вин подходит винтовая пробка – бутылка может храниться стоя.

Также многие вина сохраняются под стеклянной пробкой, в частности, если их транспортируют в вертикальном положении.

Однако важно отметить, что топовые вина с потенциалом длительного созревания укупориваются все же натуральной пробкой, чтобы напиток мог "дышать" и дозревать.