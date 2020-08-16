Чили относят к странам Нового Света, но это вовсе не означает, что виноделие здесь совсем молодая отрасль.

Так сложилось, что миру известна точная дата рождения этой отрасли – это 9 марта 1555 года. В этот день был выдан Акт рождения чилийских вин – появился первый виноградник. Как видите, Новосветская страна Чили не такая уж и новая, пишет Сомелье в зеленых штанах.

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Все эти годы и века виноделие в стране развивалось, но вино изготавливали больше для собственного потребления, и лишь с конца 80-х годов ХХ века началось целенаправленное восхождение виноделия Чили на мировой винный рынок.

Произошло это после многолетнего кризиса (помните о Пиночете?), и с проявления интереса к винодельческому Чили, со стороны испанских виноделов Miguel Torres и Domecq. Они открыли там свои производства, показали пример другим и вуаля – в отрасль потекли инвестиции.

Параллельно стали менять законодательство, и уже в начале 90-х виноделие Чили достигло уровня ведущих винодельческих стран мира. Что, собственно, было ожидаемым результатом.

Потому что основная особенность страны Чили в ее необычной, вытянутой форме. Страна Чили – это узкая, в среднем 180 км в ширину, полоска земли, протяженностью около 4300 км.

Слева – Тихий океан, справа – Анды, отделяющие страну от Аргентины, на север – пустыня, а на юге она несколькими километрами отделена от льдов Антарктиды. Именно эти условия обосновывают звание Чили как "страны с идеальным винодельческим климатом".

Идеальные условия для винограда – это не преувеличение. С севера – самая засушливая в мире пустыня Атакама, с востока – высокие Анды, с запада – Тихий океан, который благодаря прохладному течения Гумбольдта смягчает климат. Со всех сторон Чили защищена от филлоксеры и других болезней и вредителей. Стабильный климат, обилие солнца, разнообразные почвы делают виноградарство в Чили благодатным занятием.

Что касается сортового фонда, то он, в основном, французского происхождения. Здесь растут Шардоне, Совиньон блан, Рислинг, Вионье, Мерло, Каберне Совиньон, Сира, Мальбек и местная звезда – Карменер. Именно благодаря красным сортам винограда страна стала известной, отдельная история связана с виноградом сорта Карменер – его считали пропавшим в результате филлоксеры еще в XIX веке, пока в 90-е годы виноград этого сорта не обнаружили в Чили (по счастливой случайности или по ошибке, он был завезен туда из Франции).

В последнее время очень модно изготавливать вина из винограда сорта Паис – этим занимаются преимущественно гаражные виноделы и на экспорт такое вино почти не попадает.

Долгое время бытовало мнение, что чилийские вина простые и неприхотливые. Почему так? Поскольку цены на чилийские вина были невысокими, вследствие низкой себестоимости: и земля, и рабочая сила в Чили дешевле, чем в Европе, а благодаря идеальному климату виноделы не имеют никаких дополнительных рисков.

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Потребителей удвиляют низкие цены на чилийское вино​ / Фото Сомелье в зеленых штанах

И именно эти низкие цены сыграли с чилийцами злую шутку. Сегодня здесь производят немало прекрасных элитных вин, но потребители не спешат их принять – их смущает "дешевая" репутация этой винодельческой страны.

Сомелье в зеленых штанах советует – попробуйте хоть раз дорогое чилийское вино. За последние 10 лет отрасль так развилась, что теперь чилийцы могут похвастаться как тонкими и элегантными Пино Нуарами, так и кислотно-освежающими Совиньон Бланами.

С чего можно начать знакомство с чилийскими винами?

Estampa Estate Reserva Carmenere/Malbec

По сравнению с Долиной Майпо, Долина Кольчагуа является относительно молодым регионом. Однако благодаря развитию винного туризма ее иногда называют чилийской "Долиной Напа". Йохана Перейра, главный энолог винодельни Estampa Estate характеризует здешние вина как очень фруктовые, с гладкими, но выраженными танинами. Между тем Estampa Estate – единственное хозяйство Чили, которое ориентировано только на купажи. Таким образом, виноград, собранный из различных терруаров, придает вину сложный характер. Бленд Карменера и Мальбека – комплексное и фруктовое. В аромате доминируют черные фрукты, смородина и черный перец.

Estampa Estate Reserva Carmenere/Malbec / fozzyshop

Estampa Fina Reserva Sauvignon/Chardonnay/Viognier

Благодаря влиянию океана, Шардоне и Совиньон Бланы Долины Кольчагуа – удивительно свежие и яркие. Вот взять хотя бы Estampa Fina Reserva в исполнении трио Совиньон Блан, Шардоне и Вионье. И какое же оно? Представьте, что вы сидите утром на крыльце, воздух еще не прогрелся, а вы приготовили чай и порезали себе лимонов. Чувствуете уже этот аромат цитрусовых в еще влажном утреннем воздухе? А теперь еще представьте, что ваш сосед только что скосил траву. Вот примерно такой в аромате Estampa Fina Reserva. Во вкусе все те же цитрусовые дополняют фруктовые ноты. Очень бодрое и гастрономическое.

Estampa Fina Reserva Sauvignon/Chard/Viognier / Фото fozzyshop

Bodega Volcanes de Chile Tectonia Chardonnay

Долина Мальеко считается еще тем испытанием для некоторых сортов: большое количество осадков просто не дает им здесь прижиться. Однако такой климат очень пришелся по душе Шардоне, Совиньон Блану и Пино Нуару – вина из них свежие и отличаются яркой кислотностью. К тому же красная глина и песчаные почвы долины имеют вулканическое происхождение и обеспечивают лозе хороший дренаж. Что мы чувствуем, открыв Bodega Volcanes de Chile Tectonia Chardonnay? Интенсивные оттенки белого персика, груши и айвы, минеральность и бодрую кислотность. Гармоничное и прекрасно сбалансированное. Причем настолько, что вино получило "серебро" и "бронзу" на конкурсе International Wine Challenge.

Bodega Volcanes de Chile Tectonia Chardonnay / Фото goldengatewine​

Vina Maipo Mi Pueblo Carmenere

Хозяйство было основано в 1948 году и является едва ли не самой известной винодельней долины Майпо. А вот с 1968 года Vina Maipo входит в группу Concha y Toro, крупнейшего объединения виноделов Чили. Энолог Макс Вайнлауб известен своей любовью к Ширазу, которого называет "яркой звездой Чили" и частенько любит его добавлять в некоторые вина. Однако не в этом случае. Моносортовое Vina Maipo Mi Pueblo Carmenere придется по вкусу всем, кто любит, чтобы и слива была, и ежевика, и немножко черной смородины. И пряностей! Пряностей не забудьте.

Vina Maipo Mi Pueblo Carmenere / Фото chilenus

Vina Maipo Gran Devocion Cabernet Sauvignon

А вот к этому вину Макс не забыл добавить Шираз))) В результате мы имеем насыщенное фруктовое вино. Во вкусе вино открывается нотами черного шоколада и специями. Vina Maipo Gran Devocion Cabernet получило множество наград на международных конкурсах, в том числе "бронзу" на International Wine Challenge в 2019 году и "серебро" на Decanter World Wine Awards и все том же International Wine Challenge в 2017.

Vina Maipo Gran Devocion Cabernet Sauvignon / Фото ruouvang24h