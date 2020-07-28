Вино и карта мира: секреты виноградников Италии, Франции и Грузии
Вино – уникальный напиток, который производят во многих странах мира. Однако в каждой из них есть свои секреты виноделия.
Италия, Франция, Грузия – страны, которые славятся своим неповторимым и качественным вином. Какие особенности производства напитка богов в этих странах, рассказывает 24 канал.
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Италия
Является одним из лидеров производителей вина во всем мире. В стране – теплый и мягкий климат, что позволяет винограду созревать в благоприятных условиях. В Италии – 20 регионов, и в каждом из них находятся заводы, изготавливающие разные сорта напитка. На сегодняшний день существует более 200 видов итальянских вин. В экспорте Италия находится на первом месте в мире, ведь производит более 70 млн гектолитров вина в год.
Наиболее популярные сорта: Бароло, Каньяти – Классико, Таурази и Брунелло – де – Монтальчино. Настоящие итальянские вина отличаются своей изюминкой – нотками орехов, смородины, ароматом фиалки или черных фруктов.
В Италии насчитывается более 200 видов вин / Фото Winestyle
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Итальянские вина бывают:
- Столовые VdT (Vino da Tavola) – напитки среднего и низкого качества. К ним нет строгих требований относительно способа производства, используемого винограда и пр.
- Местные IGT (Indicazione Geografica Tipica) – производятся исключительно из винограда, выращенного в конкретном регионе. Используемые сорта, урожайность, уровень спирта контролируется.
- Марочные DOC (Denominazione di Origine Controllata) – проверяются качественные характеристики напитка, такие как область произрастания винограда.
- Марочные DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) – вино высшего качества. Государство строго проверяет регион происхождения, сорт, урожай и условия выдержки напитка.
В Италии винзаводы расположены во всех регионах / Фото jpeter2, Pixabay
Франция
Королева виноделия. С ней связаны все известные винные термины – терруар, сомелье, ассамбляж и пр. Виноделие во Франции зародилось за несколько веков до нашей эры, а в конце XVIII века красные вина из Бордо считались самыми известными в мире. На сегодняшний день Франция – один из лидеров по экспорту вина.
Французские вина по качеству делятся на три типа / Фото luctheo, Pixabay
Вина из Франции разделяют по качеству:
- Столовые (Vin de France) – наиболее часто сделаны из винограда, выращенного в других странах Европы. Эти напитки бюджетные.
- Местные IGP (Indication Geographique Protegee) – эти вина изготовлены из винограда из определенного региона страны. Под контролем находятся такие критерии как сорта, качество урожая и крепость.
- Марочные AOP (Appellation d’Origine Protegee) – самые дорогие вина, процесс создания которых контролируется от начала и до конца. Проверяется область происхождения винограда, его хранение, условия выжимки и пр. Также эти напитки проходят экспертизу и дегустацию.
Важно, что в разных винодельческих зонах Франции есть также свои классификации виноградников.
Самые известные сорта, из которых производят французские вина: каберне совиньон, каберне фран, мерло, пино нуар, шардоне, пти вердо, гренаш.
Вина Франции классифицируют по качеству / Фото elementus, Pixabay
Грузия
В этой стране виноделие – не мастерство, а образ жизни и одна из самых важных традиций. Всего же в стране насчитывается более 500 сортов винограда, из них около 80 – используются для производства вина.
Особенностью грузинского виноделия является хранение вина – оно находится в глиняном сосуде квеври, который закапывают в землю. На поверхности видно лишь закупоренное горлышко. Такие емкости бывают как по несколько десятков, так и по тысячу литров.
Квеври с вином закапывают в землю / Фото Friend in Georgia
В Грузии нет классификации вина, как в Италии и Франции. Марочные напитки, которые считаются самыми качественными, контролируют только по происхождению. Срок их выдержки составляет от 2-х лет.
Отличия от итальянских и французских вин
- Местные сорта винограда, которые малоизвестны за пределами Грузии (Мцване, Саперави, Ркацители).
- Технологии производства вина.
- Свой уникальный подвид вин – природно-полусладкие (к примеру, Киндзмараули, Хванчкара). В большинстве регионов страны урожай собирают в середине осени, когда ягоды очень сладкие. Так как брожение протекает медленно, часть сахара остается в готовом вине. Они считаются элитными.
Грузия бережет виноделие как одну из важнейших традиций / Фото ostrovok
Самые известные грузинские вина: Мукузани, Цинандали, Хванчкара, Алаверди, Киндзмараули, Напареули.
Вина каждой из представленных стран считаются одними из лучших в мире, однако они уникальны, с неповторимыми вкусами и ароматами, которые стоит попробовать.