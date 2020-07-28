Вино – уникальный напиток, который производят во многих странах мира. Однако в каждой из них есть свои секреты виноделия.

Италия, Франция, Грузия – страны, которые славятся своим неповторимым и качественным вином. Какие особенности производства напитка богов в этих странах, рассказывает 24 канал.

Важно Вино: его особенности и преимущества перед другими напитками

Италия

Является одним из лидеров производителей вина во всем мире. В стране – теплый и мягкий климат, что позволяет винограду созревать в благоприятных условиях. В Италии – 20 регионов, и в каждом из них находятся заводы, изготавливающие разные сорта напитка. На сегодняшний день существует более 200 видов итальянских вин. В экспорте Италия находится на первом месте в мире, ведь производит более 70 млн гектолитров вина в год.

Наиболее популярные сорта: Бароло, Каньяти – Классико, Таурази и Брунелло – де – Монтальчино. Настоящие итальянские вина отличаются своей изюминкой – нотками орехов, смородины, ароматом фиалки или черных фруктов.

В Италии насчитывается более 200 видов вин / Фото Winestyle

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Итальянские вина бывают:

Столовые VdT (Vino da Tavola) – напитки среднего и низкого качества. К ним нет строгих требований относительно способа производства, используемого винограда и пр. Местные IGT (Indicazione Geografica Tipica) – производятся исключительно из винограда, выращенного в конкретном регионе. Используемые сорта, урожайность, уровень спирта контролируется. Марочные DOC (Denominazione di Origine Controllata) – проверяются качественные характеристики напитка, такие как область произрастания винограда. Марочные DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) – вино высшего качества. Государство строго проверяет регион происхождения, сорт, урожай и условия выдержки напитка.

В Италии винзаводы расположены во всех регионах / Фото jpeter2, Pixabay

Франция

Королева виноделия. С ней связаны все известные винные термины – терруар, сомелье, ассамбляж и пр. Виноделие во Франции зародилось за несколько веков до нашей эры, а в конце XVIII века красные вина из Бордо считались самыми известными в мире. На сегодняшний день Франция – один из лидеров по экспорту вина.

Французские вина по качеству делятся на три типа / Фото luctheo, Pixabay

Вина из Франции разделяют по качеству:

Столовые (Vin de France) – наиболее часто сделаны из винограда, выращенного в других странах Европы. Эти напитки бюджетные. Местные IGP (Indication Geographique Protegee) – эти вина изготовлены из винограда из определенного региона страны. Под контролем находятся такие критерии как сорта, качество урожая и крепость. Марочные AOP (Appellation d’Origine Protegee) – самые дорогие вина, процесс создания которых контролируется от начала и до конца. Проверяется область происхождения винограда, его хранение, условия выжимки и пр. Также эти напитки проходят экспертизу и дегустацию.

Важно, что в разных винодельческих зонах Франции есть также свои классификации виноградников.

Самые известные сорта, из которых производят французские вина: каберне совиньон, каберне фран, мерло, пино нуар, шардоне, пти вердо, гренаш.

Вина Франции классифицируют по качеству / Фото elementus, Pixabay

Грузия

В этой стране виноделие – не мастерство, а образ жизни и одна из самых важных традиций. Всего же в стране насчитывается более 500 сортов винограда, из них около 80 – используются для производства вина.

Особенностью грузинского виноделия является хранение вина – оно находится в глиняном сосуде квеври, который закапывают в землю. На поверхности видно лишь закупоренное горлышко. Такие емкости бывают как по несколько десятков, так и по тысячу литров.

Квеври с вином закапывают в землю / Фото Friend in Georgia

В Грузии нет классификации вина, как в Италии и Франции. Марочные напитки, которые считаются самыми качественными, контролируют только по происхождению. Срок их выдержки составляет от 2-х лет.

Отличия от итальянских и французских вин

Местные сорта винограда, которые малоизвестны за пределами Грузии (Мцване, Саперави, Ркацители). Технологии производства вина. Свой уникальный подвид вин – природно-полусладкие (к примеру, Киндзмараули, Хванчкара). В большинстве регионов страны урожай собирают в середине осени, когда ягоды очень сладкие. Так как брожение протекает медленно, часть сахара остается в готовом вине. Они считаются элитными.

Грузия бережет виноделие как одну из важнейших традиций / Фото ostrovok

Самые известные грузинские вина: Мукузани, Цинандали, Хванчкара, Алаверди, Киндзмараули, Напареули.

Вина каждой из представленных стран считаются одними из лучших в мире, однако они уникальны, с неповторимыми вкусами и ароматами, которые стоит попробовать.