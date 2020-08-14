Какая уникальность на вкус? А какой у нее аромат? Эти ответы нашли на вертикальной онлайн-дегустации вин Тельти-Курук, которая состоялась впервые в Украине.

Именно из одноименного сорта винограда создано первое в Украине вино Контролируемых наименований по происхождению, которое является аналогом французского Appellation d'Origine Controlee. В начале августа профессионалы собрались, чтобы раскрыть потенциал оригинального и неповторимого вина Тельти-Курук разных винтажей.

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Тельти-Курук Grande Reserve 2015 года – выдержка в бочке прекрасно украсила это вино, ему хватает "тела", и оно благородное. Вкус насыщенный и вино имеет потенциал к развитию. Я бы с удовольствием попробовала это вино через десять лет, – Ирина Гридина, эксперт-участница дегустации.

Тельти-Курук получило свою первую золотую медаль еще в 2016 году​ / Фото shabo.ua

В процессе развития вино сохраняет блестящий светло-соломенный цвет. Здесь преобладает свежий минеральный вкус, яркая ароматика ягод крыжовника и белой смородины. И здесь большая заслуга энологов, которые умеют сохранить и поддержать уникальные сортовые особенности Тельти-Курук, – такими было большинство оценок участников дегустации.

Эксперты международной квалификацией разложили вкус и аромат по полочкам вина разных винтажей от 2019 до 2014 года, рассказали о потенциале каждой бутылки Тельти- Курук Grande Reserve.

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Это единственный сорт винограда в Европе, который не меняет своих органолептических свойств в течение сотен лет. И дает возможность потребителям попробовать аутентичное уникальное вино – каким оно было до филлоксеры. В Украине сорт Тельти-Курук распространен преимущественно в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Здесь он берет свое начало со времен "турецкого периода". Гроздь винограда по форме напоминает хвост лисы, что в переводе с османского и дало такое название.

Тельти-Курук – визитная карта компании компанії SHABO / Фото shabo.ua

Самое большое и самое старое насаждение этого сорта – в виноградниках компании SHABO. Здесь занимаются реконструкцией участков Тельти-Курук методом маркотаж, выращенных из материнских лоз 1978 г. Вместе с новыми насаждениями этого сорта в SHABO более 40 га. Для повышения качества, количество виноградных гроздей на каждой лозе сокращается с 7 кг до 2 кг.

Вино Тельти-Курук – своеобразная визитная карточка компании SHABO. Свою первую награду – золотую медаль – это вино получило в 2016 году на международном дегустационном конкурсе Los Angeles International Wine Competition. За пять лет у вина Тельти-Курук уже около 25 медалей на лучших дегустационных конкурсах мира, среди которых Decanter World Wine Awards, International Wine Challenge, San Francisco International Wine Competition и другие.