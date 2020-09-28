Американские потребители теперь также имеют возможность покупать вина высоких коллекций SHABO Reserve и Grande Reserve, а также бренди VSOP.

С 2020 года компания расширила присутствие своей продукции в США. Такие возможности для бренда открылись после участия в международной выставке вин и спиртных напитков Vinexpo New York 2020, которая состоялась в марте этого года.

Читайте Українські вина SHABO завоювали 8 нагород на міжнародному Mundus Vini 2020

Именно на Vinexpo New York 2020 в течение двух дней профессионалы винодельческого дела, сомелье, рестораторы, бизнесмены и владельцы винных бутиков знакомились с продукцией SHABO.

Вина SHABO получили сразу 13 наград на Wine&Spirits Wholesalers of America / Фото shabo.ua

Кроме того, в прошлом году компания была единственным представителем от Украины на профессиональной выставке Wine&Spirits Wholesalers of America (WSWA), которая состоялась в Орландо.

Компания SHABO стала единственным представителем от Украины​ на Wine&Spirits Wholesalers of America / Фото shabo.ua

В рамках конкурсной программы украинские вина SHABO получили сразу 13 высших наград, среди которых 3 медали – Double Gold, которые присуждают только винам, которые выбрали все члены жюри конкурса. То есть Шардоне Гранд Резерв 2015, Каберне Гранд Резерв 2016 и игристое Мускат по технологии Charmat признали одними из лучших вин всего мира. Эти же Каберне и игристое Мускат еще завоевали Best in Show.

Невероятные украинские вина продолжают покорять мир​ / Фото shabo.ua

Интересно Уникальность на вкус: вертикальная дегустация вин Тельти-Курук SHABO

Wine&Spirits of America – это одно из самых грандиозных событий для виноделов со всего мира, которое объединяет экспортеров, импортеров, оптовиков и поставщиков. Считается, если вашу продукцию отметили на Wine&Spirits, то вы в мировом тренде. После объявления результатов конкурса, к нам на стенд подошло большое количество гостей и экспертов, которые дали высокую оценку нашим тихим, игристым винам и бренди. Поэтому мы планируем, что в 2021 году снова отправимся на этот важный ивент, – рассказал директор департамента экспорта компании SHABO Станислав Кобилецький.

В 2021 году SHABO снова примет участие в Wine&Spirits of America ​/ Фото shabo.ua

Напомним, компания SHABO представлена в 18 странах мира и недавно открыла четвертый официальный магазин за пределами Украины.