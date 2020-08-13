Украинские вина SHABO можно отведать в лучших заведениях Лондона (Великобритания) и Парижа (Франция).

Продукция компании SHABO, которая получила более 500 наград на престижных международных конкурсах, идеально сочетается с блюдами высокой кухни знаменитых ресторанов. Об этом 24 каналу сообщили в пресс-службе SHABO.

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Удивитесь ли вы, встретив SHABO в ресторане HIDE в Лондоне? А если в Париже в ресторане Le Cinq официант предложит вам отведать рататуй с вином SHABO? Да, наше вино идеально сочетается с блюдами высокой кухни мишленовских ресторанов и с ним уже не первый год знакомы любители вина в Европе, – рассказали в SHABO.

Пока границы закрыты из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, найти любимые вина SHABO можно в украинских заведениях.

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Винами SHABO можно насладиться в ресторанах Лондона и Парижа / Фото shabo.ua

Напомним, SHABO – единственная в Украине компания, которая получила право создавать премиальные вина "контролируемых наименований по происхождению" (украинский аналог французских Appellation d'origine controlee).

SHABO славится неповторимыми тихими и игристыми винами, вермутами, бренди, коньяками и виноградной водкой.

В распоряжении SHABO – уникальный терруар Украины, 1200 га виноградников и 4 млн виноградных лоз, большая часть которых – сорта из лучших питомников Европы: Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мерло, Мускат Оттонель, Пино Гри, Пино Нуар, Рислинг Рейнский, Совиньон Блан, Сира, Траминер розовый, Шардоне и другие.