120 международных экспертов одного из самых уважаемых и самых авторитетных международных конкурсов Mundus Vini 2020 Summer Tasting отметили вина SHABO.

"Золотыми" и единственными победителями от Украины среди 4500 участников со всего мира стали наши Шардоне Grande Reserve 2015 года и выдержанное игристое брют Vaja Grand Cru 2013 года.

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Mundus Vini проводится с 2001 года в Германии, в городе Нойштадт. Конкурс организован на базе Meininger, одного из старейших (4 поколения!) и крупнейших издательских домов, который выпускает несколько популярных в Германии специализированных изданий.

120 международных экспертов отметили вина SHABO / Фото meininger

Система дегустации соответствует стандартам международных винодельческих ассоциаций (UIOE) и (OIV). Вино оценивают по 100-балльной шкале, как сумму всех критериев. Дегустация образцов проводится вслепую. Согласно правилам OIV, не более 1/3 продукции может быть награждено призами.

Дегустация проходила вслепую​ / Фото meininger

В целом украинские вина SHABO получили на этом конкурсе 8 наград, 6 – из них серебряные. Основатель компании SHABO Гиорги Иукуридзе отмечает, что подобные победы важны не только для имиджа компании, а в целом для создания бренда украинского вина:

"Такие конкурсы – это не только о пополнении копилки побед винодела. Профессиональная оценка международного жюри – это обратная связь, который говорит нам, в нужном ли направлении мы движемся. Это и про создание бренда украинского вина. Сомелье и участники конкурса узнают об украинских винах, их высокое качество, а значит, могут о нем рассказывать.

Победы на именитых конкурсах важны для импортеров, дистрибьюторов международных сетей. Награды на международных конкурсах – это отметка имени и качества для потребителя. Сейчас вина SHABO есть в 18 странах мира. И это, во многом, благодаря тому, что качество нашего продукта отмечают на международных конкурсах. Нашей задачей всегда было и будет – формировать положительное отношение к украинскому вину на мировом рынке. И то, что наши вина – вина Украины – завоевали около 600 наград за последние 5 лет – это как раз результаты, которые говорят сами за себя. Украинцам есть чем гордиться. И задача нашей компании, это право им обеспечивать".

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Продукция SHABO сейчас представлена в 18 странах мира. Ежегодное расширение экспортного рынка компании в значительной степени является результатом побед на мировых винных конкурсах.

За последние пять лет тихие и игристые вина SHABO получили более 600 международных наград​ / Фото meininger

Теперь позиции-победители отправятся в марте на международную выставку ProWein 2021 в Дюссельдорфе. А на нее приглашают только лучших из лучших. Представлять бренд вина Украины продукция SHABO будет и на выставке ProWein Asia 2021 в Сингапуре.

SHABO представит Украину на международной винной выставке ProWein2021, которая состоится в Дюссельдорфе. Это одно из главных специализированных мероприятий в мире, в котором SHABO участвует более 5 лет. Представлять бренд вина Украины продукция SHABO будет и на выставке ProWein Asia в Сингапуре.