Друзья, а бывало ли у вас такое, вот спешите вы на какое-то очень важное событие, забегаете в магазин в поисках хорошего вина и стремительно проноситесь мимо стенда Нового Света к "Франции" или "Италии"? Мол, "Чили" к пикнику – именно то, что нужно, а вот на празднование годовщины или крестин лучше выбрать что-то более статусное и серьезное...

Так все же Старый или Новый Свет? Какие вина лучше? Перед тем как ответить на этот вопрос, давайте разберемся с определениями "Старого" и "Нового Света", пишет "Сомелье в зеленых штанах".

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Старый Свет – условно это Европа с ее многовековыми традициями виноделия.

Новый – страны, где винным делом начали заниматься относительно недавно. Это Чили, Аргентина, Австралия, Новая Зеландия, ЮАР, США и пр.

Разница между двумя винными мирами также обусловлена еще несколькими моментами:

Европейские производители – скорее традиционалисты. Используя и дедовские методы, и новейшие технологии, они все же пытаются как можно меньше вмешиваться в процесс создания вина. Мол, таким образом их образцы отражают терруар, а не почерк винодела.

А вот производители Нового Света то и дело, что ворожат над своими винами и без конца экспериментируют.

Выбор вина – дело вкуса / Фото Unsplash

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Стиль и вкус вина

Отличия в стилях двух миров обусловлены не только разными подходами к созданию вина, но и разницей в климате. Как правило, регионы Нового Света теплее, поэтому здесь изготавливаются более зрелые и пышные вина. Для них характерен более высокий уровень алкоголя и выразительные ягодно-фруктовые ноты, которые иногда переходят в джемовые оттенки.

А вот винам Старого Света присуща сдержанная ароматика и более высокая кислотность.

Самый лучший способ понять разницу между винами Старого на Нового Света – сравнить один и тот же сорт одного года урожая из разных уголков мира.​

Существуют ли плохие вина в Новом Свете? Несомненно. Так же, как и в Европе.

Можно ли назвать новосветские образцы "простенькими"? В целом – нет. В той же самой Франции или Италии таких проходных вин тоже хватает – пруд пруди.

Поэтому, как видите, выбор между Старым и Новым Светом – дело исключительно вкуса.

К слову, недавно авторитетный винный журнал Wine Enthusiast отдал Карменеру чилийской винодельни Santa Carolina 90 баллов и внес его в список 100 лучших винных покупок. Еще одно чилийское хозяйство Bodega Volcanes получило "золото" (96 баллов) от журнала Decanter за Tectonia Chardonnay.