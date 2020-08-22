Безукоризненный имидж и статус вина настолько прочно закрепился в обществе, что известные люди все больше приобщаются к его производству. Многие знаменитости обзавелись виноградниками и выпустили собственное вино, которым гордятся.

Какими винными брендами владеют публичные личности и в чем их особенности, рассказывает 24 канал.

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24 канал ранее уже рассказывал о знаменитостях, которые стали виноделами. Среди них – французские актеры Пьер Ришар и Жерар Депардье, английский музыкант Стинг, голливудские звезды Анджелина Джоли и Брэд Питт, Антонио Бандерас, режиссер Фрэнсис Форд Коппола, которого, к слову, называют самым известным звездным виноделом в США.

Однако и другие известные люди восхищаются вином. Так, актер Сэм Нилл получил хозяйство Neill and Co в Новой Зеландии в наследство, но настолько увлекся виноделием, что расширил активы, купив виноградники возле Квинстауна. Несколько вин он выпускает под брендом Picnic. Они поставляются только на территорию США.

Сэм Нилл серьезно увлекся виноделием благодаря наследству / Фото blogovine

Летом 2020 года голливудская актриса Кэмерон Диас вместе с подругой создала новый винный бренд Avaline. Интересный факт: звезда подбирала название для бренда среди имен для новорожденных, так появился Avaline.

Для названия бренда актриса выбрала женское имя / Фото Avaline

В ассортименте представлены сразу два органических сухих вина – белое и розовое. По информации бренда, вина не содержат никаких искусственных добавок и отлично подходят для вегетарианцев. Стоимость одной бутылки вина от Диаз в США составляет 24 доллара.

Кэмерон Диас свое вино называет "чистым" / Фото Avaline

Еще одна известная актриса Дрю Бэрримор гордится своими винами. Ее первое Barrymore Pinot Grigio из белых сортов винограда, выращенных в регионах Венето, Фриули и Альто-Адидже (Италия) получило золотую медаль крупнейшего международного конкурса Le Challenge International du Vin.

Обожаю белое вино, и это замечательно, что у меня получилось сделать бизнесом то, что я люблю в обычной жизни, – отметила актриса.

Позднее Бэрримор совместно с винным хозяйством Carmel Road Winery в Калифорнии выпустила красное и розовое вино. Цена стартует от 15 евро за бутылку.

Дрю Бэрримор серьезно увлеклась виноделием / Фото vinoteka

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Президент США Дональд Трамп в 2011 году приобрел винный завод. Trump Vineyard Estates, который расположен в Вирджинии, перед выборами президента США Трамп передал в управление своему сыну Эрику.

Trump Winery производит игристые, а также тихие белые и красные вина / Фото trumpwinery

В 2015 году на винодельне открыли роскошный бутик-отель, в котором могут остановиться все желающие. Особняк с 45 комнатами был назван "одним из настоящих сокровищ США".

Это самый большой винный завод на Восточном побережье... Мы делаем такое же хорошее вино, какое вы можете получить в любой точке мира, – заявлял Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании.

Трамп передал роскошную винодельню в управление сыну / Фото trumpwinery

Американская певица, экс-солистка The Black Eyed Peas Ферги обзавелась виноградниками в Калифорнии и создала винный бренд Ferguson Crest.

Я не могу придумать более совершенного способа почтить наследие моей семьи и продолжить традицию теплоты и щедрости, кроме как поделиться с вами коллекцией вин Ferguson Crest, последним подарком от моего необыкновенного отца, – говорила Ферги.

Ферги гордится своей винодельней / Фото Ferguson Crest