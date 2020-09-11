В современном мире существует множество винных аксессуаров и гаджетов, но не все они действительно полезны и практичны.

Какие приспособления пригодятся дома ценителям вина, рассказывает израильский ресурс Vinotours.

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Штопор Самый известный винный аксессуар, с помощью которого можно откупорить любимое вино. Существует множество видов и разновидностей штопора. Поговорим о трех основных.

Нож сомелье

Также называют "винный ключ" или "друг официанта". Этот двухступенчастый штопор изобретен в 1882 году Карлом Венке и запатентован в Германии, Англии и США. Он является самой распространенной моделью среди профессионалов. Нож сомелье используют виноделы, винные эксперты, дегустаторы и др.

Нож сомелье пользуется популярностью среди винных экспертов / Фото vino2rs

Визуально он напоминает складной нож и очень прост в использовании. Маленьким лезвием срезается верх капсулы на бутылке, вкручивают винт в пробку на 4 витка (до предпоследнего), после этого в два приема извлекаем пробку, упирая порожки рычага в стекло.

Электрический штопор

Простой гаджет для откупоривания вина: нажимаешь на одну кнопку – штопор вкручивается, жмешь на другую – пробка вытягивается.

Электрический штопор – самый простой в использовании / Фото vino2rs

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Механический кролик

Штопоры по способу приведения в действие бывают ручные, механические, электрические и пневматические. В "кролике" работает механическая система передачи усилия.

Английское название штопора Lever или Rabbit corkscrew из-за его внешнего вида / Фото vino2rs

Для того чтобы откупорить вино, нужно опустить рычаг – винт вкрутится в пробку, далее рычаг необходимо потянуть вверх и пробка вытянется из бутылки.

В комплекте с "кроликом" часто продается нож для срезания капсулы. Такие наборы часто идут в подарочной упаковке.

Бокалы

Эти аксессуары понадобятся каждому без исключения. Сегодня в тренде небьющиеся бокалы. Они производятся из материалов, которые внешне не отличить от хрусталя. Такая посуда идеально подойдет тем, кто выезжает на дегустации или пикники. Правда, цену низкой не назовешь.

Подвески для бокалов

Маркеры или подвески помогут вам найти свой бокал на многочисленном мероприятии. Это могут быть зажимы на ножку, а могут быть и ювелирные изделия ручной работы.

Подобные аксессуары крепятся на ножку бокала / Фото vino2rs

Это лишь малая часть актуальных гаджетов для ценителей вина, существует также много других интересных мелочей, однако эти приспособления точно пригодятся вам дома.