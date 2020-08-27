Наверное, вы не раз слышали, что качество вина можно определить по его "слезам", или "ножкам". Немцы еще называют их "церковными окошками".

Все эти названия объединяет один и тот же процесс: после первого глотка или аэрации бокала на его стенках иногда образуются капли. И мол, если они выразительные, тем лучше вино. Откуда же те самые ножки растут, рассказывает Сомелье в зеленых штанах.

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Эти все странные эффекты объясняет коллоидная химия и гидродинамика. Еще в 1865 году итальянский физик Карло Марангони опубликовал диссертацию, посвященную этому явлению. Дело в том, что молекулы жидкости расположены плотно. Находящиеся внутри, притягиваются равномерно во все стороны – вверх, вниз, вправо и влево. А те молекулы, которые находятся на поверхности, притягиваются только внутрь.

Капли на стенках бокала образуются после первого глотка​ / Фото imvino

Для них сила тяжести не скомпенсирована, поэтому создается впечатление, что на поверхности жидкости возникает плотная пленка.

Вино состоит из двух типов жидкости – воды и этанола. А этанол имеет более низкое, чем у воды, поверхностное натяжение. Потому чем больше спирта в вине, тем ниже коэффициент этого самого поверхностного натяжения.

– воды и этанола. А этанол имеет более низкое, чем у воды, поверхностное натяжение. Потому чем больше спирта в вине, тем ниже коэффициент этого самого поверхностного натяжения. У стенок бокала вино как бы прилипает, в этом месте содержание спирта из-за его испарения уменьшается, коэффициент тяжести возрастает, и возникает микротечение вверх до того момента, пока гравитация не возьмет свое и капли не стекут обратно в бокал.

В закрытой бутылке эффекта не будет​ / Фото Сомельє у зелених штанях, Facebook

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Кстати, вы можете заметить, что этого эффекта в закрытой бутылке не будет – это объясняется отсутствием испарения. А вот сахар в вине влияет на скорость, с которой капли будут стекать по стенкам бокала, поэтому в сладких винах "слезы" держатся дольше. Поэтому сделать небольшой анализ относительно вместимости алкоголя и сахара в вине по "ножкам" можно, а вот гадать по узорам, качественное оно или не очень - нет.