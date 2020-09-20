10 лучших виноделен для винного туризма: невероятные фото
The World's Best Vineyards объявил лучшие места для винного туризма.
В десятку лучших попали винодельни Чили, Португалии, Франции, Италии, Испании, США, Австрии, Уругвая и Аргентины, сообщается на worldsbestvineyards.
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Ежегодно сайт The World's Best Vineyards называет 50 самых интересных виноделен мира, на которых можно не только попробовать невероятные вина, но и отдохнуть, посетить хорошие рестораны, отмеченные звездой Мишлен, и увидеть старинные погреба и архитектурные чудеса современности.
Лучшие винодельни определяют 500 винных экспертов, сомелье и журналистов в туристической и винной отраслях. В 2020 году в список попали винодельческие хозяйства в 18 странах и на пяти континентах. Среди самых известных – Château d’Yquem, Antinori, Penfolds, Château Margaux.
ТОП-10 виноделен
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VIK Winery
Страна – Чили, регион – Долина Качапоаль. Особенность этой винодельни – красные вина в стиле Бордо из винограда сортов Каберне Совиньон и Карменер. В винодельне действуют два спа-салона для посетителей.
VIK Winery / Фото The World's Best Vineyards
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Antinori nel Chianti Classico
Страна – Италия, регион – Тоскана. Стиль вина – супертоскана и Кьянти. Семья Антинори занимается виноделием с 1385 года. Особенность – удивительная архитектура винодельни, построенной по проекту известного архитектора Марко Казамонти. Концепция – "невидимая винодельня": здание повторяет изгиб холма, уходя под землю и не нарушая гармонии естественного пейзажа.
Antinori nel Chianti Classico / Фото The World's Best Vineyards
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Quinta do Crasto
Страна – Португалия, регион – Дору. Стиль – столовые вина и портвейн. Особенности – удивительные террасы с виноградниками, бассейн с видом на реку Дору, экскурсии на винодельню, дегустации вин, прогулки на пароходе по реке.
Quinta do Crasto / Фото The World's Best Vineyards
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Château Smith Haut Lafitte
Страна – Франция, регион – Бордо. Стиль – красные вина из сорта винограда Каберне Совиньон. Особенности – отель Les Sources de Caudalie и спа-салон Vinotherapy, ресторан La Grand'Vigne (отмечен двумя звездами Мишлен).
Château Smith Haut Lafitte / Фото The World's Best Vineyards
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Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal
Страна – Испания, регион – Риоха. Стиль – культовый Каберне Совиньон. Особенности – футуристическая архитектура винодельни и отеля, построенных по проекту всемирно известного архитектора Фрэнка Гери, и ресторан, отмеченный звездой Мишлен.
Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal / Фото The World's Best Vineyards
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Robert Mondavi Winery
Страна – США, регион – Долина Напа. Винодельня основана легендарной фигурой в виноделии США – Робертом Мондави. Сорта – Каберне Совиньон и Совиньон Блан. Особенности – ежегодный летний фестиваль, исторический виноградник To Kalon.
Robert Mondavi Winery / Фото The World's Best Vineyards
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Montes
Страна – Чили, регион – Долина Кольчагуа. Сорта – полнотелые красные вина Нового Света. Особенности – винодельня построена по принципам фэн-шуй.
Montes / Фото The World's Best Vineyards
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Domäne Wachau
Страна – Австрия, регион – Вахау. Стиль – Грюнер Вельтлинер, Рислинг. Особенности - дворец в стиле барокко, виноградники на скалах.
Domäne Wachau / Фото The World's Best Vineyards
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Bodega Garzón
Страна – Уругвай, регион – Малдонадо. Стиль – красные и белые вина Нового Света. Особенности – ультрасовременная архитектура винодельни, потрясающие виды на долину, новаторские вина Уругвая.
Bodega Garzón / Фото The World's Best Vineyards
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Zuccardi Valle de Uco
Страна – Аргентина, регион – Долина Уко. Сорт – Мальбек. Особенность – уникальная, "космическая" архитектура винодельни, построенной из экологичных, природных материалов региона, ресторан, высокогорные вина.
Zuccardi Valle de Uco / Фото The World's Best Vineyards