The World's Best Vineyards объявил лучшие места для винного туризма.

В десятку лучших попали винодельни Чили, Португалии, Франции, Италии, Испании, США, Австрии, Уругвая и Аргентины, сообщается на worldsbestvineyards.

Ежегодно сайт The World's Best Vineyards называет 50 самых интересных виноделен мира, на которых можно не только попробовать невероятные вина, но и отдохнуть, посетить хорошие рестораны, отмеченные звездой Мишлен, и увидеть старинные погреба и архитектурные чудеса современности.

Лучшие винодельни определяют 500 винных экспертов, сомелье и журналистов в туристической и винной отраслях. В 2020 году в список попали винодельческие хозяйства в 18 странах и на пяти континентах. Среди самых известных – Château d’Yquem, Antinori, Penfolds, Château Margaux.

ТОП-10 виноделен

VIK Winery

Страна – Чили, регион – Долина Качапоаль. Особенность этой винодельни – красные вина в стиле Бордо из винограда сортов Каберне Совиньон и Карменер. В винодельне действуют два спа-салона для посетителей.

VIK Winery / Фото The World's Best Vineyards

Antinori nel Chianti Classico

Страна – Италия, регион – Тоскана. Стиль вина – супертоскана и Кьянти. Семья Антинори занимается виноделием с 1385 года. Особенность – удивительная архитектура винодельни, построенной по проекту известного архитектора Марко Казамонти. Концепция – "невидимая винодельня": здание повторяет изгиб холма, уходя под землю и не нарушая гармонии естественного пейзажа.

Antinori nel Chianti Classico / Фото The World's Best Vineyards

Quinta do Crasto

Страна – Португалия, регион – Дору. Стиль – столовые вина и портвейн. Особенности – удивительные террасы с виноградниками, бассейн с видом на реку Дору, экскурсии на винодельню, дегустации вин, прогулки на пароходе по реке.

Quinta do Crasto​ / Фото The World's Best Vineyards

Château Smith Haut Lafitte

Страна – Франция, регион – Бордо. Стиль – красные вина из сорта винограда Каберне Совиньон. Особенности – отель Les Sources de Caudalie и спа-салон Vinotherapy, ресторан La Grand'Vigne (отмечен двумя звездами Мишлен).

Château Smith Haut Lafitte / Фото The World's Best Vineyards

Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal

Страна – Испания, регион – Риоха. Стиль – культовый Каберне Совиньон. Особенности – футуристическая архитектура винодельни и отеля, построенных по проекту всемирно известного архитектора Фрэнка Гери, и ресторан, отмеченный звездой Мишлен.

Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal / Фото The World's Best Vineyards

Robert Mondavi Winery

Страна – США, регион – Долина Напа. Винодельня основана легендарной фигурой в виноделии США – Робертом Мондави. Сорта – Каберне Совиньон и Совиньон Блан. Особенности – ежегодный летний фестиваль, исторический виноградник To Kalon.

Robert Mondavi Winery​ / Фото The World's Best Vineyards

Montes

Страна – Чили, регион – Долина Кольчагуа. Сорта – полнотелые красные вина Нового Света. Особенности – винодельня построена по принципам фэн-шуй.

Montes / Фото The World's Best Vineyards

Domäne Wachau

​Страна – Австрия, регион – Вахау. Стиль – Грюнер Вельтлинер, Рислинг. Особенности - дворец в стиле барокко, виноградники на скалах.

Domäne Wachau​ / Фото The World's Best Vineyards

Bodega Garzón

Страна – Уругвай, регион – Малдонадо. Стиль – красные и белые вина Нового Света. Особенности – ультрасовременная архитектура винодельни, потрясающие виды на долину, новаторские вина Уругвая.

Bodega Garzón / Фото The World's Best Vineyards

Zuccardi Valle de Uco

Страна – Аргентина, регион – Долина Уко. Сорт – Мальбек. Особенность – уникальная, "космическая" архитектура винодельни, построенной из экологичных, природных материалов региона, ресторан, высокогорные вина.

Zuccardi Valle de Uco / Фото The World's Best Vineyards