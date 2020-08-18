Клубника - настоящая королева лета, такая ароматная, что даже дыхание перехватывает. И именно сейчас - время найти ее аромат в вине!

Но откуда же он там берется, спросите вы? Разбираемся. В классификации винных ароматов клубника относится к категории "красные ягоды" – так же, как и малина, вишня, черешня, красная смородина и джемы, пишет Сомелье в зеленых штанах.

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Клубника действительно имеет интенсивный, узнаваемый аромат, который часто используют в кулинарии и в косметических продуктах.​

В винах за наличие этого аромата отвечают молекулы особого химического соединения – фуранеола. Это природное химическое соединение, содержащее кислород. Также в нем присутствуют кетонная, гидроксильная и эфирная группы. Фуранеол в первую очередь связывают с ароматами земляники и клубники, но также его можно найти в ананасах, помидорах и даже в гречке.

Еще одним фактором клубничного аромата является метоксифуранеол – это почти то же, что и фуранеол, но немного отличается от последнего по кислородной формуле. Но, в общем, все понятно – аромат клубники в винах имеет молекулярную природу.

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Невероятный аромат клубники можно встретить во многих винах / Фото Сомелье в зеленых штанах​

Итак, в каких винах искать этот аромат?

В первую очередь, конечно же, в розовых, потому что именно сейчас они пьются так вкусно и приятно! Попробуйте розовые вина из долины Луары, что во Франции, или Зинфандель розе из США, или розовые португальские вина из сорта Матеуш, или даже итальянские розовые из региона Апулия – по ощущениям это почти то же, что засунуть нос в корзинку со свежей клубникой!

Также советуем попробовать французские розовые игристые из сорта Пино Менье, итальянские – из сорта Альянико, или розовую испанскую каву Cava Rosado, которую производят из сортов Пино Нуар, Гарнача (Гренаш), Монастрель и Мальвазия.

Найти эту ягодку можно и в ароматике некоторых красных вин, например, в новозеландских Пино Нуар, калифорнийских Зинфанделях, в итальянских Неббиоло и Санджовезе и пр.

Так что, дамы и господа, Сомелье в зеленых штанах призывает, не пропустите лето, наслаждайтесь клубникой – в корзине и в бокале!