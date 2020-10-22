Безалкогольное вино? Звучит как "сало без хлеба". Не лучше ли в таком случае купить обычный виноградный сок? – можно часто услышать от знакомых.

А, действительно, если из вина убрать весь алкоголь, можно ли его формально считать соком? А если так, то зачем переплачивать? А какое оно на вкус? Вопросов столько, что голова идет кругом. Первым делом разберемся, кто и при каких обстоятельствах изобрел "безалкогольное вино", пишет "Сомелье в зеленых штанах".

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Дело было в 1868 году. Немецкий бизнесмен и винодел Карл Юнг со своей женой Марией владел небольшим хозяйством вблизи реки Рейн. Во время многочисленных путешествий по стране с целью продать как можно больше вина, Мария встречала немало людей, которым алкоголь по состоянию здоровья был противопоказан. Супруги поняли, что за неимением альтернатив такими темпами они будут терять клиентов.

Поэтому пара начала поиски технологий деалкоголизации вина. В конце концов такой метод – вакуумная дистилляция, – был найден и запатентован лишь в 1908 году то ли Карлом Юнгом, то ли уже Карлом Юнгом-младшим. Хотя эксперимент оказался удачным, оценили усилия Юнгов добрые люди не сразу, а только спустя 100 лет.

А теперь немного детальнее рассмотрим сам процесс создания безалкогольных вин.

В целом безалкогольное вино проходит те же этапы – мацерация, ферментация и выдержка, – что и традиционные образцы. Единственным отличием является удаление алкоголя на последних этапах производства.

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На сегодняшний день существуют следующие методы деалкоголизации вина:

Термический или пастеризация

В этом случае вино подогревается до 75 градусов, что приводит к испарению алкоголя. Благодаря температуре сразу испаряются также все ароматы и вкусы.

Вакуумная дистилляция

Вино здесь тоже нагревается, но лишь до 27-35 градусов. Этого вполне достаточно, чтобы алкоголь начал испаряться в условиях пониженного давления. Уверяют, что эта технология удаления спирта позволяет в полной мере сохранить первоначальный вкус и аромат вина.

Обратный осмос

С помощью мелкоячеистой мембраны из вина выделяют молекулы алкоголя. Вроде бы самый современный метод, который также позволяет "сохранить органолептические показатели в норме".

Иллюстрация "Сомелье в зеленых штанах"

Хотя почти все упомянутые методы обещают "сохранить органолептические качества вина", объективно ни одному виноделу на 100% этого еще не удавалось. Но, но! Если вам по каким-то причинам нельзя употреблять алкоголь, это достойная альтернатива. К тому же такие вина все еще полезны, так как содержат антиоксиданты, а калорий в них втрое меньше, чем у алкогольных образцов.

Какие безалкогольные вина можно встретить сегодня на рынке?

Белые, красные, розовые, сухие и сладкие, тихие и даже игристые (правда, у таких вин пузырьки будут искусственные) – вариантов много. В основном это связано с модой на легкие вина с низким содержанием алкоголя и популяризацией здорового образа жизни.