Лето – жаркое время года, когда хочется не только освежиться и побаловать себя вкусным вином, но и утолить жажду с помощью вкусного напитка.

В этот период стоит отдать предпочтение белым или розовым винам и воздержаться от красных, заявил известный американский сомелье и основатель бара MiniBar Hollywood Джереми Аллен, пишет My Domaine.

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Как выбрать "летнее" вино

Голливудский сомелье рекомендует обратить внимание на жаркие регионы.

Подумайте о тех местах планеты, где всегда жара, подумайте об Испании, Южной Африке и Калифорнии, а затем остановите свой выбор на том, что обычно пьют они. Поверьте, они уже сделали всю работу за вас! – отметил Аллен.

По его словам, лучше отдать предпочтение белым и розовым винам. Красные же – слишком "тяжелые" и насыщенные для знойного лета. В идеале выбирать напитки с фруктовыми оттенками.

Летом я ценю вина со сливочно-цитрусовым послевкусием. Если все же выбирать красное вино, оно должно иметь фруктовые оттенки – ягодно-терпкие, вишневые, сливовые, – добавил Аллен.

Розовые вина – идеальный летний вариант / Фото Pixabay

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Топ вин от Джереми Аллена

Сомелье поделился своими фаворитами, которые рекомендует всем друзьям и знакомым в летнее время года.