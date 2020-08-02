Топ вин, которыми лучше всего наслаждаться летом
Лето – жаркое время года, когда хочется не только освежиться и побаловать себя вкусным вином, но и утолить жажду с помощью вкусного напитка.
В этот период стоит отдать предпочтение белым или розовым винам и воздержаться от красных, заявил известный американский сомелье и основатель бара MiniBar Hollywood Джереми Аллен, пишет My Domaine.
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Как выбрать "летнее" вино
Голливудский сомелье рекомендует обратить внимание на жаркие регионы.
Подумайте о тех местах планеты, где всегда жара, подумайте об Испании, Южной Африке и Калифорнии, а затем остановите свой выбор на том, что обычно пьют они. Поверьте, они уже сделали всю работу за вас! – отметил Аллен.
По его словам, лучше отдать предпочтение белым и розовым винам. Красные же – слишком "тяжелые" и насыщенные для знойного лета. В идеале выбирать напитки с фруктовыми оттенками.
Летом я ценю вина со сливочно-цитрусовым послевкусием. Если все же выбирать красное вино, оно должно иметь фруктовые оттенки – ягодно-терпкие, вишневые, сливовые, – добавил Аллен.
Розовые вина – идеальный летний вариант / Фото Pixabay
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Топ вин от Джереми Аллена
Сомелье поделился своими фаворитами, которые рекомендует всем друзьям и знакомым в летнее время года.
- Château La Verrière Bordeaux Blanc. "Его можно пить за ужином, и просто – пить".
- Cliff Lede Sauvignon Blanc, Napa Valley, 2017 года. "Мягкое и вкусное вино. Терпкое, сухое и элегантное".
- Commanderie de la Bargemone Côteaux d'Aix en Provence Rosé, 2017 года. "Идеальное розовое вино с нотами клубники и грейпфрута.
- Dry Creek Dry Chenin Blanc, 2017 года. "Вино с тропическими нотами, прекрасный вариант для большой компании летним вечером".
- Badenhorst Curator White Blend, 2016 года. "Элегантная органика – Шенен Блан с утонченным и сбалансированным вкусом".
- Lincourt Steel Chardonnay, 2014 года. "Его вкус похож на манго с кокосом и лаймом. Здесь много фруктов и никакого дерева".
- Montsarra Cava Brut. "У него невероятно яркий вкус – кремовый и сухой. Это лучший вариант среди недорогих вин.
- Palmina Lumina Sparkling Nebiolo. "Сочное вино, без сладости, достаточно терпкое, чтобы мгновенно утолить жажду".
- Château Cambon Beaujolais Village, 2016, Domaine Marcel Lapierre. "Самое большое удовольствие, которое вы можете подарить себе летом... Оно отлично раскрывается в охлажденном виде".
- Alysian Vermouth Bianco. "Довольно крепкое вино, бокал охлажденного напитка с нотами корицы и яблока перед ужином не повредит".
- Hakutsuru Sayuri Junmai Nigori. "Это кремовое наслаждение я называю идеальным алкогольным сорбе".