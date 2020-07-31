Вино – алкогольный напиток с крепостью 9-22%, который получается вследствие спиртового брожения виноградного сока (в случае добавления спирта – крепленое вино).

В европейских странах вином считается продукт, получаемый в результате алкогольной ферментации винограда или виноградного сусла. Для того, чтобы напиток назывался вином, он должен содержать от 8,5% спирта, рассказывает 24 канал.

Интересно С каким сортом вина есть различные виды сыров: инфографика

Энология Наука, которая занимается изучением вина.

Появление вина

Грузия по праву считается "колыбелью вина". Археологи установили, что первое вино было произведено в 6-ом тысячелетии до нашей эры. Грузины превратили виноградный сок в вино, спрятав его на зиму под землей. Квеври (керамическое изделие, похожее на амфору, но без ручек), в которых оно находилось, могло оставаться под землей до 50 лет.

Грузинский метод изготовления вина – в квеври – внесен в список наследия ЮНЕСКО.

До сих пор виноделие остается важной традицией Грузии и превратилось в настоящее искусство. Грузинские вина востребованы во всем мире.

Грузинский метод виноделия внесен в наследие ЮНЕСКО / Фото mirposudy

Из чего состоит вино

Виноградное вино имеет сложный состав из около 600 органических и неорганических веществ.

Основные из них:

Вода – от 80% до 90% объема вина.

– от 80% до 90% объема вина. Спирты – этанол, метанол, пропанол, бутанол, глицерин и другие. Основной из них – этанол (продукт естественного брожения сахаров винограда с помощью дрожжей).

– этанол, метанол, пропанол, бутанол, глицерин и другие. (продукт естественного брожения сахаров винограда с помощью дрожжей). Органические кислоты – винная, лимонная, яблочная (они есть в винограде), уксусная и янтарная (появляются во время брожения) и азотистые вещества : аминокислоты (образуют характерные черты вина) и пептиды, белки и аммиак.

винная, лимонная, яблочная (они есть в винограде), уксусная и янтарная (появляются во время брожения) и : аминокислоты (образуют характерные черты вина) и пептиды, белки и аммиак. Углеводы представлены глюкозой и фруктозой, а также различными полисахаридами.

представлены глюкозой и фруктозой, а также различными полисахаридами. Полифенолы , которые содержатся в косточках винограда. Они формируют "характер" вина. Это может быть оттенок или же вяжущие ощущения при употреблении.

, которые содержатся в косточках винограда. Они формируют "характер" вина. Это может быть оттенок или же вяжущие ощущения при употреблении. Аромат и вкус – основные компоненты, которые интересуют каждого потребителя в первую очередь. Это сложные эфиры, ацетальдегиды и терпены.

– основные компоненты, которые интересуют каждого потребителя в первую очередь. Это сложные эфиры, ацетальдегиды и терпены. Минеральные соли (хлориды, фосфаты, сульфаты) и минералы (кальций и кальций).

(хлориды, фосфаты, сульфаты) и (кальций и кальций). Витамины. Вино богато витамином P, который способствует усвоению аскорбиновой кислоты, а также С, В1, B2, B6, B12, РР.

Вино содержит витамины и полезные вещества / Фото Pixabay

Преимущества вина

Как уже говорилось, издавна вино считалось напитком для представителей высшего общества. Это связано с его неповторимым ароматом, разнообразием вкусов и пользой для организма.

Как утверждал известный химик Луи Пастер, вино – самый здоровый и самый гигиеничный из всех напитков.

По мнению английский исследователей, красное вино повышает уровень антиоксидантов в крови и помогает предотвратить развитие атеросклероза. Для этого полезно ежедневно выпивать во время еды около полулитра красного вина мужчинами и трети литра женщинами.

Датские ученые в свою очередь заявили, что чем больше вина употребляет человек, тем дольше он живет. Их американские коллеги также признали пользу этого напитка и рекомендовали женщинам 150 г вина ежедневно, а мужчинам – 300 г.

На сегодняшний день установлено, что вино:

повышает аппетит; расширяет сосуды; усиливает секрецию эндокринных желез; способствует лучшему выделению желчи; обладает антитоксическими свойствами; используется в составе некоторых лекарств.

Вино – полезный напиток с широким ассортиментом вкусов, однако важно помнить, что главное – умеренное потребление.