Все слышали об общих рекомендациях: интенсивные вина – к насыщенным сырам, легкие – к сырам с тонким вкусом. Однако как насчет конкретных сочетаний?

Winefolly рассказывают о проверенных годами сочетаниях вина с твердыми, кремовыми сырами и сырами с плесенью.

Сыр Грюйер и Пино Нуар

Этот швейцарский сыр средней твердости с приятным цветочно-ореховым ароматом станет прекрасной парой к красным ягодам в Пино Нуаре. Их вкусы настолько сбалансированы, что будут только подчеркивать друг друга, а не перебивать.

Если же вы выбираете другие сыры с похожим ореховым привкусом, обратите внимание на эти пары: норвежский сладковатый Ярлсберг и Божоле, французский насыщенный Конте и Гаме Нуар или пикантный швейцарский Эмменталь и Цвайгельт.

К твердым сырам подходят красные вина с ягодными нотами/ Фото Unsplash

Голубой Стилтон и портвейн

Здесь работает правило: чем слаще напиток, тем более вонючим должен быть сыр. Да-да, все те сыры с плесенью и специфическим запахом – это лучшая пара к портвейну. Сладкий, полнотелый, с ярким вкусом. Что нужно к такому вину? Правильно, вонючий сыр. И солоноватый острый Стилтон просто идеально сочетается с портвейном.

Фанатам сладких вин советуем поинтересоваться такими сочетаниями: британский кремовый Бинли Блю и Айсвайн, традиционный испанский Торта дель Касар и херес Олороссо или же один из самых известных голубых сыров Рокфор и Сотерн.

К сладким винам подбирайте сыры с ярким вкусом/ Фото Unsplash

Сыр Бри и шампанское

Мягкий сливочный сыр Бри прекрасно сбалансирует более кислотное вино, например, шампанское. Его пузырьки контрастируют с нежной текстурой сыра и создают оригинальную гастрономическую пару.

Также стоит внимательнее присмотреться к таким сочетаниям французских мягких сыров и вина: нежный Камамбер и Шардоне, насыщенный сливочный Делис де Бургундия и Кава или острый Эпуас и Креман.

Вина з более высокой кислотностью подчеркивают нежный вкус мягких сыров/ Фото Pexels